बिहार को बीड़ी जैसे नशे से जोड़कर कांग्रेस ने बिहारियों की अस्मिता को ठेस पहुंचाई: जयराम विप्लव
बिहार को बीड़ी जैसे नशे से जोड़कर कांग्रेस ने बिहारियों की अस्मिता को ठेस पहुंचाई: जयराम विप्लव

Bihar Politics: कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बिहार की तुलना बीड़ी से किए जाने पर भाजपा प्रवक्ता जयराम विप्लव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह ट्वीट बिहार और बिहारी अस्मिता का अपमान है और कांग्रेस को तुरंत माफी मांगनी चाहिए. विप्लव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस बार-बार बिहार और मेहनतकश बिहारी जनता का अपमान करती रही है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 05, 2025, 12:47 PM IST

जयराम विपल्व
जयराम विपल्व

Bihar Politics: भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट सह प्रदेश प्रवक्ता जयराम विपल्व ने कहा कि कांग्रेस के एक्स हैंडल से किया गया ट्वीट बिहार और बिहारी अस्मिता का अपमान है. ट्वीट में लिखा गया है- 'Bidis and Bihar starts with B, Cannot be considered a sin anymore',यानी बीड़ी और बिहार दोनों ‘B’ से शुरू होते हैं, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता. उन्होंने कहा कि  कांग्रेस ने बिहार को बीड़ी जैसे नशे से जोड़कर और उसे पाप बताकर न केवल बिहार की गरिमा को ठेस पहुंचाई है बल्कि करोड़ों मेहनतकश बिहारी लोगों का भी अपमान किया है. जयराम विप्लव ने कहा बीड़ी = नशा, बिहार = राष्ट्रनिर्माण, लेकिन कांग्रेस की नजर में दोनों एक जैसे! और दोनों को ‘पाप’ बताया गया. यह वही मानसिकता है जिसने बिहार को हमेशा नीचा दिखाने का काम किया है. 

जयराम विप्लव ने कहा कि उस ट्वीट से साफ है कि असली पाप कहीं और नहीं बल्कि कांग्रेस के मन में है. अब इस पाप को जस्टिफाई करने के लिए कांग्रेसी हजारों झूठ बोलेंगे. उन्होनें कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को तुरंत बिहार और बिहारी जनता से माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा जनता लोकतंत्र में उन्हें राजनीतिक सबक सिखाने में देर नहीं करेगी.

ये भी पढ़ें: B से बीड़ी, B से बिहार... जब मचा सियासी घमासान, तब केरल कांग्रेस ने पोस्ट किया डिलीट

कांग्रेस निरंतर ऐसी बातें कर रही है जो बिहार को आहत करती हैं. हाल ही में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बिहार के मेहनतकश लोगों को मैले-कुचैले और बदबूदार बताकर उनका अपमान किया था और कहा था कि यात्रा में राहुल गांधी ने उनसे हाथ मिलाया और गले लगाया. यह कांग्रेस की जनता के प्रति गहरी नफरत और अछूत की मानसिकता को उजागर करता है. जनता के बीच जाकर कैमरे पर रील बनाने के लिए किसी को छूना या गले लगाना कांग्रेस नेताओं के लिए कोई बहुत बड़ा एहसान लगता है.

जयराम विप्लव ने कहा कि हम बिहारी मेहनतकश लोग हैं और हमारी मेहनत के पसीने की खुशबू ही बिहार की पहचान है. यदि कांग्रेस इसे बदबू समझती है तो यही कारण है कि जनता बार-बार कांग्रेस को नकारती रही है और भविष्य में भी उन्हें पूरी तरह अस्वीकार करेगी.
