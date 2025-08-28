बिहार मां को गाली बर्दाश्त नहीं करता, राहुल और तेजस्वी से जनता करेगी हिसाब : जयराम विपल्व
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2900216
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बिहार मां को गाली बर्दाश्त नहीं करता, राहुल और तेजस्वी से जनता करेगी हिसाब : जयराम विपल्व

Bihar Politics: भाजपा प्रवक्ता जयराम विप्लव ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि उनके मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता जी का अपमान किया गया. जयराम विप्लव ने कहा कि बिहार की जनता मां-बहन की गाली कभी बर्दाश्त नहीं करती और इस अपमानजनक राजनीति का जवाब चुनाव में जरूर देगी. उन्होंने कांग्रेस पर बिहार, हिंदी और प्रधानमंत्री का लगातार अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब कांग्रेस का पाप का घड़ा भर चुका है और चुनाव आते-आते फूट जाएगा.

|Last Updated: Aug 28, 2025, 06:16 PM IST

Trending Photos

जयराम विप्लव, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट सह प्रदेश प्रवक्ता
जयराम विप्लव, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट सह प्रदेश प्रवक्ता

Bihar Politics: भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट सह प्रदेश प्रवक्ता जयराम विप्लव ने कांग्रेस और महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला है.  उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गवासी माता जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई, जिसे बिहार की जनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी. जयराम विप्लव ने कहा कि राहुल गांधी और उनके सहयोगी नेताओं की राजनीति अब गाली-गलौज और झूठे आरोपों तक सीमित हो चुकी है. कभी 'चौकीदार चोर है' तो कभी 'वोट चोर' जैसे झूठ गढ़े जाते हैं. जनता और कानून की अदालत में इसका हिसाब हो जाता है, लेकिन मोदी जी की स्वर्गीय मां को गाली देने जैसा पाप का प्रायश्चित कैसे होगा ? इसका जवाब राहुल गांधी को देना होगा. 

जयराम विप्लव ने कहा कि यदि राहुल गांधी को भारतीय सभ्यता, संस्कृति और परंपरा की तनिक भी समझ होती तो वह इस तरह की नीचता को मंच पर होने नहीं देते. जनता अब इस अपमानजनक राजनीति का सही इलाज करेगी. भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि बिहार की जनता मां और बहन की गाली को कभी सहन नहीं करती. बावजूद इसके कांग्रेस ने ऐसे नेताओं को मंच दिया, जिन्होंने पहले भी बिहार और हिंदी भाषियों का अपमान किया है. उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी और स्टालिन जैसे नेताओं को कांग्रेस ने बिहार बुलाकर यहां की जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया.

ये भी पढ़ें: Voter Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा में PM मोदी को दी गईं 'मां' की गालियां, बीजेपी ने दर्ज कराया मुकदमा

Add Zee News as a Preferred Source

जयराम विप्लव ने कहा कि कांग्रेस का पाप का घड़ा अब भर चुका है. बिहार को गाली, हिंदी को गाली, प्रधानमंत्री को गाली और अब प्रधानमंत्री की माता जी को गाली देने की राजनीति कांग्रेस की असली सोच को उजागर करती है. चुनाव के दौरान जनता इसका हिसाब जरूर करेगी और कांग्रेस समेत पूरे महागठबंधन को करारा जवाब देगी.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को यह समझ लेना चाहिए कि बिहार की जनता भावनाओं का अपमान करने वालों को कभी माफ नहीं करती. आने वाले चुनाव में जनता इन दोनों से हर गाली का हिसाब वोट से लेगी.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

BJP leader Jairam Viplav

Trending news

BJP leader Jairam Viplav
बिहार मां को गाली बर्दाश्त नहीं करता, राहुल और तेजस्वी से जनता करेगी हिसाब: जयराम
Nityanand Rai
प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर भड़के नित्यानंद राय
Jale Assembly Seat
दिलचस्प होगी जाले विधानसभा सीट की लड़ाई! समझिए 2025 का सियासी समीकरण
Ramkripal Yadav
Bihar Politics: बिहार में राहुल-तेजस्वी की यात्रा पर रामकृपाल यादव का हमला
Samrat Chaudhary
वोटर अधिकार यात्रा में पीएम पर अभद्र टिप्पणी, डिप्टी सीएम बोले- 'शर्मनाक दिन'
Jharkhand Crime News
Jharkhand News: नौकरी के नाम पर 200 से अधिक युवक ठगे गए, चार आरोपी हिरासत में
Land Records Bihar
Land Records Bihar:पूर्वजों का मृत्यु प्रमाणपत्र बनवा लें, नहीं तो होगी बहुत दिक्कत!
Munger News
मुंगेर पुलिस ने टिट्टू गैंग के तीन कुख्यात अपराधियों को दबोचा, पिस्टल-मोबाइल बरामद
Dhanbad News
Dhanbad News: दामोदर नदी में डूबीं 5 बच्चियां, करमा पूजा पर गई थी नहाने
Voter Adhikar Yatra
Explainer: वोटर अधिकार यात्रा के बाद भी क्या 40-50 सीटों पर मान जाएगी कांग्रेस?
;