बिहार मां को गाली बर्दाश्त नहीं करता, राहुल और तेजस्वी से जनता करेगी हिसाब : जयराम विपल्व

Bihar Politics: भाजपा प्रवक्ता जयराम विप्लव ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि उनके मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता जी का अपमान किया गया. जयराम विप्लव ने कहा कि बिहार की जनता मां-बहन की गाली कभी बर्दाश्त नहीं करती और इस अपमानजनक राजनीति का जवाब चुनाव में जरूर देगी. उन्होंने कांग्रेस पर बिहार, हिंदी और प्रधानमंत्री का लगातार अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब कांग्रेस का पाप का घड़ा भर चुका है और चुनाव आते-आते फूट जाएगा.
Bihar Politics: भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट सह प्रदेश प्रवक्ता जयराम विप्लव ने कांग्रेस और महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गवासी माता जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई, जिसे बिहार की जनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी. जयराम विप्लव ने कहा कि राहुल गांधी और उनके सहयोगी नेताओं की राजनीति अब गाली-गलौज और झूठे आरोपों तक सीमित हो चुकी है. कभी 'चौकीदार चोर है' तो कभी 'वोट चोर' जैसे झूठ गढ़े जाते हैं. जनता और कानून की अदालत में इसका हिसाब हो जाता है, लेकिन मोदी जी की स्वर्गीय मां को गाली देने जैसा पाप का प्रायश्चित कैसे होगा ? इसका जवाब राहुल गांधी को देना होगा.
जयराम विप्लव ने कहा कि यदि राहुल गांधी को भारतीय सभ्यता, संस्कृति और परंपरा की तनिक भी समझ होती तो वह इस तरह की नीचता को मंच पर होने नहीं देते. जनता अब इस अपमानजनक राजनीति का सही इलाज करेगी. भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि बिहार की जनता मां और बहन की गाली को कभी सहन नहीं करती. बावजूद इसके कांग्रेस ने ऐसे नेताओं को मंच दिया, जिन्होंने पहले भी बिहार और हिंदी भाषियों का अपमान किया है. उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी और स्टालिन जैसे नेताओं को कांग्रेस ने बिहार बुलाकर यहां की जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया.
जयराम विप्लव ने कहा कि कांग्रेस का पाप का घड़ा अब भर चुका है. बिहार को गाली, हिंदी को गाली, प्रधानमंत्री को गाली और अब प्रधानमंत्री की माता जी को गाली देने की राजनीति कांग्रेस की असली सोच को उजागर करती है. चुनाव के दौरान जनता इसका हिसाब जरूर करेगी और कांग्रेस समेत पूरे महागठबंधन को करारा जवाब देगी.
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को यह समझ लेना चाहिए कि बिहार की जनता भावनाओं का अपमान करने वालों को कभी माफ नहीं करती. आने वाले चुनाव में जनता इन दोनों से हर गाली का हिसाब वोट से लेगी.
