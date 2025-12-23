'नितिन नबीन का पटना आगमन ऐतिहासिक क्षण', जयराम विप्लव ने आगे कही यह बात

भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट सह प्रदेश प्रवक्ता जयराम विप्लव ने कहा कि भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन जी का पहला पटना आगमन पूरे बिहार के लिए गौरव, उत्साह और आत्मविश्वास से भरा क्षण बन गया. पटना में हुआ भव्य स्वागत केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक सम्मान का प्रतीक है, जो पहली बार बिहार को भाजपा संगठन के शीर्ष स्तर पर प्राप्त हुआ है. यह स्वागत इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बिहार की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने नितिन नबीन के माध्यम से बिहार के सम्मान को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित होते हुए देखा और महसूस किया है.जयराम विप्लव ने कहा कि नितिन नबीन जी को मिला यह दायित्व केवल एक पद नहीं, बल्कि बिहार के जनादेश, गौरव और सामर्थ्य की राष्ट्रीय स्वीकृति है. उनके नेतृत्व में बिहार भाजपा को संगठनात्मक विस्तार, युवाओं के मार्गदर्शन और कार्यकर्ताओं को नई दिशा देने में निर्णायक शक्ति प्राप्त होगी. यह जिम्मेदारी बिहार के लिए नए अवसरों और नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाली है.

जयराम विप्लव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक इतिहास में 14 दिसंबर 2025 एक महत्वपूर्ण तिथि के रूप में दर्ज हो चुकी है, जब नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया. यह निर्णय मात्र एक संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि भाजपा की दूरदर्शी सोच, युवा नेतृत्व पर भरोसे और संगठन को नई ऊर्जा देने की स्पष्ट घोषणा है.

जयराम विप्लव ने कहा कि इस नियुक्ति का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि भाजपा संगठन में पहली बार बिहार को इतने शीर्ष स्तर पर प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है. नितिन नबीन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं, बल्कि बिहार की राजनीतिक क्षमता, संगठनात्मक परिपक्वता और मजबूत जनाधार की राष्ट्रीय स्वीकृति है. यह दर्शाता है कि भाजपा अब राज्यों की भूमिका को केवल चुनावी गणित तक सीमित नहीं रखती, बल्कि संगठन के केंद्रीय निर्णयकारी मंच तक पहुंचाती है.

जयराम विप्लव ने कहा कि नितिन नबीन जी का राजनीतिक और संगठनात्मक सफर स्वयं में प्रेरणादायक और अनुकरणीय रहा है. पांच बार विधायक, बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री और एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में उन्होंने निरंतर जनविश्वास अर्जित किया है. बूथ स्तर से लेकर राज्य नेतृत्व तक उनकी मजबूत पकड़, संगठन प्रबंधन की क्षमता, सादगी और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद उन्हें एक प्रभावशाली जननेता के रूप में स्थापित करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

जयराम विप्लव ने कहा कि नितिन नबीन की नियुक्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी गई शुभकामनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके अनुभव और क्षमता पर पूर्ण विश्वास रखता है. प्रधानमंत्री ने उन्हें मेहनती, ऊर्जावान और समर्पित कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि उनका संगठनात्मक अनुभव भाजपा को और अधिक सशक्त बनाएगा. वहीं गृह मंत्री एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने भी उन्हें शुभकामनाएं देते हुए संगठन के प्रति उनकी निष्ठा और परिश्रम की सराहना की है.

जयराम विप्लव ने कहा कि युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की भाजपा की नीति में नितिन नबीन जी की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. इससे यह स्पष्ट संदेश जाता है कि भाजपा में कर्म, क्षमता और संगठनात्मक समर्पण के आधार पर शीर्ष तक पहुंचने के अवसर उपलब्ध हैं. इससे पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं में विश्वास और उत्साह दोनों बढ़े हैं. जयराम विप्लव ने कहा कि आने वाले समय में नितिन नबीन जी की भूमिका न केवल संगठन को और अधिक मजबूत करने में, बल्कि बिहार को राष्ट्रीय राजनीति में और अधिक प्रभावशाली पहचान दिलाने में निर्णायक सिद्ध होगी. नितिन नबीन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना भाजपा संगठन की नई दिशा का संकेत है और बिहार के लिए ऐतिहासिक गर्व का क्षण, जो पार्टी के भविष्य और समावेशी नेतृत्व की सोच को और अधिक दृढ़ करता है.

ये भी पढ़ें: खुले ट्रक में नितिन नबीन का रोड शो, दोनों डिप्टी CM के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद