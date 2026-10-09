मोदी सरकार ने दी अपने हस्ताक्षर की ताकत, Self-Attestation से बचा समय, पैसा और सम्मान: जयराम विप्लव

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बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जयराम विप्लव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने Self-Attestation यानी स्व-प्रमाणन की व्यवस्था के माध्यम से आम नागरिकों को अपने दस्तावेज स्वयं प्रमाणित करने का अधिकार देकर सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाया है. यह सुधार केवल कागजी औपचारिकता में बदलाव नहीं, बल्कि नागरिकों के समय, पैसे और सम्मान की रक्षा करने के साथ सरकार और नागरिक के बीच भरोसा मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
जयराम विप्लव ने कहा कि आजादी की चर्चा बहुत होती है, लेकिन आजादी का वास्तविक अर्थ तब है, जब आम नागरिक को अनावश्यक सरकारी औपचारिकताओं से मुक्ति मिले. एक दशक पहले तक नौकरी के आवेदन, कॉलेज में दाखिले, छात्रवृत्ति और विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए दस्तावेजों की प्रतियों पर कई जगह राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer) से सत्यापन करवाना पड़ता था. इसके लिए लोगों को अधिकारी की तलाश, कार्यालयों के चक्कर, इंतजार और कई बार बिचौलियों की मदद तक लेनी पड़ती थी.
उन्होंने कहा कि गांवों और छोटे शहरों के विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं और सामान्य परिवारों के लिए यह व्यवस्था अतिरिक्त आर्थिक बोझ और परेशानी का कारण बनती थी. दस्तावेज की एक प्रति पर मुहर लगवाने के लिए भी आने-जाने का खर्च और बहुमूल्य समय खर्च करना पड़ता था. कई बार किसी अधिकारी तक पहुंच बनाने के लिए परिचय या सिफारिश की जरूरत महसूस होती थी.
जयराम विप्लव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने मंत्रालयों, विभागों और राज्यों को, जहां कानूनी रूप से आवश्यक न हो, शपथपत्र (Affidavit) और राजपत्रित अधिकारी से दस्तावेज सत्यापित कराने जैसी अनावश्यक औपचारिकताओं को समाप्त कर स्व-प्रमाणन को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाने को कहा. इसके बाद अनेक सरकारी प्रक्रियाओं में नागरिकों को अपने दस्तावेजों की प्रतियों पर स्वयं हस्ताक्षर कर उन्हें प्रमाणित करने की सुविधा मिली.
उन्होंने कहा कि पहले व्यवस्था का संदेश था कि नागरिक अपने दस्तावेज की प्रति सही साबित करने के लिए किसी अधिकारी की मुहर लेकर आए. नई व्यवस्था ने नागरिक पर भरोसा करने की सोच को आगे बढ़ाया. अब संबंधित प्रक्रिया में स्व-प्रमाणन स्वीकार होने पर नागरिक स्वयं अपनी दस्तावेजी प्रति प्रमाणित कर सकता है. इससे अनावश्यक दौड़-भाग और औपचारिकताओं में कमी आई.
जयराम विप्लव ने कहा कि Self-Attestation का अर्थ नियमों और जवाबदेही से छूट नहीं है. गलत जानकारी देने या गलत घोषणा करने पर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनी रहती है और आवश्यकता पड़ने पर मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जा सकता है. सरकार ने जांच और जवाबदेही को समाप्त किए बिना अनावश्यक प्रक्रियाओं को कम करने का रास्ता अपनाया.
किसी विद्यार्थी को दस्तावेज प्रमाणित कराने के लिए अपना पूरा दिन खर्च न करना पड़े, किसी गरीब परिवार को अनावश्यक शपथपत्र बनवाने के लिए पैसे न देने पड़ें और किसी युवा को सरकारी मुहर के लिए परिचय या सिफारिश न तलाशनी पड़े- यही सुशासन का वास्तविक स्वरूप है.
उन्होंने कहा कि सुशासन का मतलब केवल नई योजनाएं शुरू करना नहीं, बल्कि पुरानी व्यवस्था की अनावश्यक बाधाओं को दूर करना भी है. सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खाते में पहुंचाना हो, डिजिटल दस्तावेजों को स्वीकार करना हो या अपने हस्ताक्षर से दस्तावेज की प्रति प्रमाणित करने की सुविधा-ऐसे सुधार आम नागरिक के जीवन में वास्तविक बदलाव लाते हैं.
जयराम विप्लव ने कहा कि Self-Attestation ऐसा ही एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसके लिए न किसी बड़े उद्घाटन की जरूरत पड़ी और न किसी भव्य आयोजन की. लेकिन इससे नागरिकों को अनावश्यक खर्च, समय की बर्बादी और दूसरों पर निर्भरता से राहत मिली. जहां पहले सरकारी मुहर की जरूरत पड़ती थी, वहां नागरिक के अपने हस्ताक्षर को पर्याप्त मानना केवल प्रक्रिया में बदलाव नहीं, बल्कि नागरिक के सम्मान और उसकी क्षमता पर भरोसे का प्रतीक है.