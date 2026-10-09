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मोदी सरकार ने दी अपने हस्ताक्षर की ताकत, Self-Attestation से बचा समय, पैसा और सम्मान: जयराम विप्लव

बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जयराम विप्लव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने Self-Attestation यानी स्व-प्रमाणन की व्यवस्था के माध्यम से आम नागरिकों को अपने दस्तावेज स्वयं प्रमाणित करने का अधिकार देकर सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Oct 09, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 08:34 PM IST
मोदी सरकार ने दी अपने हस्ताक्षर की ताकत, Self-Attestation से बचा समय, पैसा और सम्मान: जयराम विप्लव
Image Credit: जयराम विप्लव, प्रवक्ता, बीजेपी

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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