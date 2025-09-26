Advertisement
बिहार की राजनीति में 'जलेबी' का जायका, पीएम मोदी के बयान से होने लगी चर्चा, जीनिए पूरी बात

Bihar Politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार के शुभारंभ में लाभार्थी पुतुल देवी से संवाद में 'जलेबी' का जिक्र कर बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी. हरियाणा चुनाव के बाद अब बिहार की राजनीति में भी 'जलेबी' चर्चा का विषय बन गई है.

Sep 26, 2025, 02:06 PM IST

बिहार की राजनीति में भी 'जलेबी' पर चर्चा
Bihar Politics: हरियाणा के बाद बिहार की राजनीति में भी 'जलेबी' पर चर्चा होने लगी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' की लाभार्थी से संवाद के दौरान 'जलेबी' का मुद्दा उठाया और कहा कि एक समय देश में 'जलेबी' पर बहुत राजनीति चली थी. प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को बिहार में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' का वर्चुअली शुभारंभ किया. राज्य में जिला, ब्लॉक, क्लस्टर और गांव जैसे कई प्रशासनिक स्तरों पर एक राज्यव्यापी कार्यक्रम आयोजित हुआ. इस कार्यक्रम में लाखों महिलाएं साक्षी बनीं. पीएम मोदी ने कुछ लाभार्थी महिलाओं से बातचीत भी की.

पूर्णिया की पुतुल देवी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ संवाद में सरकार की योजनाओं की प्रशंसा की. इस दौरान, पुतुल देवी ने बताया, पहले मैं लड्डू-बतासे की दुकान करती थी. सरकार की योजना के तहत मिलने वाली राशि से मैं अब जलेबी और अन्य तरह की मिठाई बनाऊंगी. जीविका बैंक से कम दर ब्याज पर लोन लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करूंगी.

ये भी पढ़ें: क्या है महिला रोजगार योजना? जिसके तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में आ गए 10000

पुतुल देवी की बात समाप्त होने के बाद पीएम मोदी ने उनकी कठिनाइयों और सामाजिक चुनौतियों के बारे में बात की. इसी बीच, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पुतुल देवी ने जलेबी की बात की. मालूम है न कि हमारे देश में बीच में जलेबी पर बहुत राजनीति चलती थी. बाद में पीएम मोदी की इस बात पर ठहाके लगने लगे.

बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के समय 'जलेबी' पर राजनीति हुई थी. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की थी, जब वे गोहाना में एक रैली को संबोधित करने गए थे. हालांकि, हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली थी. इसके बाद, कई मौकों पर भाजपा के नेताओं को जलेबी बनाते और बांटते हुए देखा गया. फिलहाल, विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 'जलेबी' पर चर्चा शुरू हो गई है.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

