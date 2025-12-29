जिनको बिहार का विकास पसंद है, वो निश्चित रूप से एनडीए के साथ आएंगे, निशांत के आने से जेडीयू और मजबूत होगी: जमा खान

बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने सोमवार को चैनपुर प्रखंड के नौघरा गांव में आयोजित विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया. कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों की भीड़ देख गदगद मंत्री ने समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज वे जिस मुकाम पर हैं, वह जनता के कड़े परिश्रम और ताकत की बदौलत है. उन्होंने संकल्प लिया कि क्षेत्र के जो भी काम अधूरे हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा.

विपक्ष के विधायकों के जदयू के संपर्क में होने के सवाल पर मंत्री ने दोटूक कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास के पर्याय हैं. जिन्हें राज्य का विकास और अपना सम्मान प्यारा है, वे निश्चित रूप से एनडीए का दामन थामेंगे. उन्होंने कहा, "20 सालों से नीतीश जी बिना जाति-धर्म का भेदभाव किए राज्य की सेवा कर रहे हैं. बिहार को देश के मानचित्र पर नंबर 1 बनाना उनका एकमात्र लक्ष्य है, जिसमें कैमूर का चौमुखी विकास भी शामिल है."

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की खबरों को लेकर बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने इस बात का गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि यदि निशांत कुमार राजनीति की मुख्यधारा से जुड़ते हैं, तो इससे जनता दल यूनाइटेड को नई ऊर्जा मिलेगी और संगठन और भी ज्यादा फायदा होगा.

अपने क्षेत्रीय विकास कार्यों का जिक्र करते हुए जमा खान ने दावा किया कि उन्होंने अब तक अपने इलाके में 70 प्रतिशत से ज्यादा काम पूरे कर लिए हैं. उन्होंने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डिग्री कॉलेज और मेडिकल कॉलेज पर तेजी से काम चल रहा है.

साथ ही, किसानों और आम जनता की सुविधा के लिए सड़कों और नहरों के जाल बिछाए जा रहे हैं. मंत्री जमा खान ने भरोसा दिलाया कि वे जनता की समस्याओं को हल करने और उनकी सेवा के लिए चौबीसों घंटे तैयार हैं.

रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल