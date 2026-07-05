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प्रशांत किशोर लड़ेंगे पहला चुनाव: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जन सुराज ने घोषित किया उम्मीदवार

Bankipur Assembly By-Election: जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में बतौर प्रत्याशी उतरने जा रहे हैं. बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जन सुराज ने प्रशांत किशोर को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है.

Written ByShailendra
Published: Jul 05, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 03:57 PM IST
प्रशांत किशोर लड़ेंगे पहला चुनाव: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जन सुराज ने घोषित किया उम्मीदवार
Image Credit: (File Photo) प्रशांत किशोर को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जन सुराज ने घोषित किया उम्मीदवारSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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