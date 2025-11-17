Prof KC Sinha: जन सुराज प्रत्याशी प्रो. केसी सिन्हा ने चुनाव हारने के बाद शुरू किया यह काम, हो रही काफी चर्चा

Prof KC Sinha News: बिहार के जाने-माने गणितज्ञ प्रो. केसी सिन्हा इस बार जन सुराज की टिकट कुम्हरार विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे. सोशल मीडिया पर उनके पक्ष में जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा था, लेकिन यह वोटों में तब्दील नहीं हो सकी. इस चुनाव में केसी सिन्हा को 85 हजार 468 वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा. उन्हें सिर्फ 15,017 वोट मिले और वे तीसरे नंबर पर रहे. इस सीट से बीजेपी के संजय कुमार 47 हजार 524 वोट से चुनाव जीत गए. कांग्रेस के इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी 52 हजार 961 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे. इस हार के बाद प्रो. केसी सिन्हा ने एक सराहनीय कार्य की शुरुआत करने की घोषणा की है.

