Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3007109
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Prof KC Sinha: जन सुराज प्रत्याशी प्रो. केसी सिन्हा ने चुनाव हारने के बाद शुरू किया यह काम, हो रही काफी चर्चा

Prof KC Sinha News: बिहार के जाने-माने गणितज्ञ प्रो. केसी सिन्हा का चुनाव लड़ना चर्चा का विषय बना रहा. जन सुराज की टिकट पर कुम्हरार विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे केसी सिन्हा ने मात्र 15,017 वोट प्राप्त किए और  तीसरे नंबर रहे.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 17, 2025, 12:00 PM IST

Trending Photos

प्रो. केसी सिन्हा
प्रो. केसी सिन्हा

Prof KC Sinha News: बिहार के जाने-माने गणितज्ञ प्रो. केसी सिन्हा इस बार जन सुराज की टिकट कुम्हरार विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे. सोशल मीडिया पर उनके पक्ष में जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा था, लेकिन यह वोटों में तब्दील नहीं हो सकी. इस चुनाव में केसी सिन्हा को 85 हजार 468 वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा. उन्हें सिर्फ 15,017 वोट मिले और वे तीसरे नंबर पर रहे. इस सीट से बीजेपी के संजय कुमार 47 हजार 524 वोट से चुनाव जीत गए. कांग्रेस के इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी 52 हजार 961 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे. इस हार के बाद प्रो. केसी सिन्हा ने एक सराहनीय कार्य की शुरुआत करने की घोषणा की है.

खबर अपडेट हो रही है...

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Jan SuraajProf KC Sinhabihar chunav 2025

Trending news

bihar government formation
Bihar Government Formation News Live: नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दिया, अब नई सरकार का होगा गठन
bihar government formation
Bihar Government Formation News Live: बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज, 20 नवंबर को 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार
bihar chunav 2025
19 नवंबर को होगी BJP विधायक दल बैठक, सम्राट चौधरी चुने जाएंगे नेता- सूत्र
Nalanda
नालंदा में 3 साल पुराने रास्ते विवाद ने ली जान! घर में घुसकर युवक की बर्बर हत्या
Bihar 10th-12th Class Date Sheet
बिहार की 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षाएं कब शुरू होंगी, यहां जानें
bihar chunav 2025
BJP- 16, JDU- 14 और LJPR से 3 मंत्री होंगे, HAM-RLM को भी मिलेगी हिस्सेदारी!
Nitish Kumar Oath Ceremony
20 नवंबर को गांधी मैदान में होगी नीतीश कुमार की ताजपोशी, PM मोदी भी आ सकते हैं
bihar chunav 2025
'किसी घर मेरे जैसी बेटी ना हो...' परिवार छोड़ने के बाद रोहिणी आचार्य का एक और ट्वीट
Bettiah news
बेतिया में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू कार ने बारातियों को रौंदा, 3 की मौत, कई अन्य घायल
Bihar News
रक्सौल में बनेगा बिहार का 8वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट, अगले महीने से शुरू हो जाएगी कवायद