Bihar Politics: कांग्रेस-राजद में दूरियों के बीच पीके को नजर आ रहा मौका, प्रियंका गांधी से मुलाकात के मायने समझिए

Prashant Kishor-Priyanka Gandhi Meeting: बिहार चुनाव में शर्मनाक प्रदर्शन से जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की रणनीति पर काफी सवाल उठे. चुनावों के तुरंत बाद पीके ने इस करारी हार की जिम्मेदारी ली और फिर से कोशिश में जुटने का वादा किया था. इसके बाद से वे मीडिया लाइमलाइट से लगभग-लगभग गायब थे, लेकिन एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. दरसअल, पीके ने हाल ही में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की. इस मुलाकात की चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक हो रही है. इस मुलाकात पर जनसुराज या कांग्रेस की ओर से अभी तक किसी ने कुछ भी अधिकृत प्रतिक्रिया या बयान जारी नहीं किया है. लेकिन सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी ने 2027 में यूपी, पंजाब समेत पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में पीके से मुलाकात की है. वहीं सियासी जानकार इसे बिहार की सियासत का नया चैप्टर बता रहे हैं.

सियासी जानकारों के मुताबिक, बिहार चुनाव के बाद से कांग्रेस और राजद के संबंधों में खटास आई है और इससे प्रशांत किशोर को अपने लिए बड़ा मौका दिख रहा है. दरअसल, बिहार चुनाव के बाद से महागठबंधन में सबकुछ सामान्य नहीं है और घटक दलों के बीच इस शर्मनाक हार के लिए सिर-फुटौव्वल का जारी है. कांग्रेस और राजद दोनों एक-दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने में जुटे हैं. इसको लेकर दोनों दलों के बीच में काफी गहमा-गहमी देखने को मिल रही है. राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, महागठबंधन में इतने ज्यादा मतभेद पैदा हो गए हैं कि यह किसी भी वक्त टूट सकता है. उनका कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का विचार कर रहे थे, लेकिन क्षेत्रीय नेताओं के कहने पर उन्होंने राजद से गठबंधन जारी रखा.

राजद-कांग्रेस के मतभेद से क्या पीके के लिए मौका?

चुनाव के बाद भी कांग्रेसियों का मानना है कि अगर तेजस्वी के साथ गठबंधन ना होता तो पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी. दूसरी ओर इस चुनाव में प्रशांत किशोर को भी मुंह की खानी पड़ी है. पीके की पार्टी जन सुराज प्रदेश की 238 सीटों पर चुनाव लड़ी. इनमें से लगभग एक-तिहाई यानी 68 सीटों पर जन सुराज प्रत्याशी को NOTA से भी कम वोट मिले. हालांकि, जन सुराज ने 3.44 प्रतिशत वोट हासिल करने में कामयाबी हासिल की, यह उसके लिए अच्छे संकेत हैं. पहली बार चुनाव लड़ने वाली किसी पार्टी के लिए 3.44 प्रतिशत का वोट शेयर सम्मानजनक है, लेकिन उसका प्रतिस्पर्धात्मकता प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपनी सिटिंग सीटों को भी नहीं बचा सकी. 2020 में कांग्रेस को 19 सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार सिर्फ 6 सीटें हाथ लगीं. दोनों दलों (जन सुराज और कांग्रेस) की स्थिति कमोबेश एक जैसी रही. लिहाजा अगर दोनों साथ आते हैं तो भविष्य में कुछ बेहतर होने की संभावना बन सकती है.

क्या कांग्रेस में होगा जन सुराज का विलय?

वहीं जन सुराज के कांग्रेस में विलय की अटकलें भी लगाई जा रही हैं. दरअसल, प्रशांत किशोर और गांधी परिवार का पुराना रिश्ता है. जन सुराज की स्थापना करने से पहले प्रशांत किशोर, कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक रणनीतिकार भी रह चुके हैं. पीके साल 2021 में राहुल-प्रियंका टीम का हिस्सा थे. उस वक्त उन्होंने कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का एक प्लान पेश किया था, जिसमें प्रियंका गांधी को सियासत में लाने की बात कही गई थी. हालांकि, उस वक्त सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था. अब सोनिया-राहुल को उनकी सलाह समझ में आ चुकी है और प्रियंका की कांग्रेस में एंट्री हो चुकी है. इस लिहाज से प्रियंका से उनकी मुलाकात से जन सुराज का कांग्रेस में विलय के रास्ते को खोल सकता है. बिहार में इससे पहले भी ऐसा हो चुका है. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पप्पू यादव ने अपनी जाप पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था. उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी रालोसपा का विलय जेडीयू में कर दिया था.