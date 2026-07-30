/बांकीपुर उपचुनावः वोटिंग से पहले कहां गायब हो गए जन सुराज के कार्यकर्ता? जक्कनपुर थाने के SHO से प्रशांत किशोर की तीखी बहस

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जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर से प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने वोटिंग से ठीक पहले पटना पुलिस पर बड़े गंभीर आरोप लगाए. उनका आरोप है कि पुलिस ने उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गायब कर दिया है. अपने कार्यकर्ताओं की तलाश में पीके गुरुवार (30 जुलाई) की अहले सुबह पटना के जक्कनपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उनकी थाना प्रभारी ऋतुराज सिंह से तीखी बहस हुई. थाना प्रभारी ने कहा कि जनसुराज का कोई नेता थाने में नहीं है. इस पर प्रशांत किशोर ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस नेता की आखिरी लोकेशन जक्कनपुर थाना बताई जा रही है, वह आखिर कहां गायब हो गया?
#WATCH | Patna: High drama unfolded late night at the Jakkanpur police station as Jan Suraaj convenor Prashant Kishor arrived with a large group of supporters, leading to a heated argument with Station House Officer (SHO) Rituraj Singh.
Kishor confronted the police regarding… pic.twitter.com/PYR1qFGXP0
— ANI (@ANI) July 29, 2026
प्रशांत किशोर का दावा है कि उसके कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है. इसको लेकर उन्होंने बांकीपुर विधानसभा के पुलिस पर्यवेक्षक को पत्र लिखकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप और आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की है. जक्कनपुर थाने से प्रशांत किशोर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी बहस करते हुए नजर आ रहे हैं. नाराज पीके पुलिसकर्मी से कहते हैं कि पुलिस राज है क्या ये, आप करेंगे वो अपने सीनियर को बताएंगे. इसपर पुलिसकर्मी ने कहा कि अब आप यह बात वहां बताइएगा.
उधर, इस मामले में बीजेपी ने प्रशांत किशोर पर पलटवार करते हुए उन पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगाया है. बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि जो मतदाता यहां मौजूद नहीं हैं या बाहर हैं, उनके फर्जी मतदाता पत्र बनाकर फर्जी वोट करने की तैयारी है. हमने प्रशासन को ये लिखित में शिकायत दी है और प्रशासन इस ओर कार्रवाई भी कर रहा है. प्रशांत किशोर की ओर से देर रात जक्कनपुर पुलिस स्टेशन पहुंचने पर उन्होंने कहा कि पता नहीं मामला क्या है लेकिन 6 बजे के बाद जब प्रचार बंद हो गया, उसके बाद बाहर के लोग यहां आकर प्रचार कर नहीं सकते. क्या मामला है ये तो वही बताएंगे लेकिन ये सब घबराहट और बौखलाहट में हो रहा है क्योंकि वे लगभग अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं.