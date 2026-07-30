/बांकीपुर उपचुनावः वोटिंग से पहले कहां गायब हो गए जन सुराज के कार्यकर्ता? जक्कनपुर थाने के SHO से प्रशांत किशोर की तीखी बहस

उधर, इस मामले में बीजेपी ने प्रशांत किशोर पर पलटवार करते हुए उन पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगाया है. बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि जो मतदाता यहां मौजूद नहीं हैं या बाहर हैं, उनके फर्जी मतदाता पत्र बनाकर फर्जी वोट करने की तैयारी है. हमने प्रशासन को ये लिखित में शिकायत दी है और प्रशासन इस ओर कार्रवाई भी कर रहा है. प्रशांत किशोर की ओर से देर रात जक्कनपुर पुलिस स्टेशन पहुंचने पर उन्होंने कहा कि पता नहीं मामला क्या है लेकिन 6 बजे के बाद जब प्रचार बंद हो गया, उसके बाद बाहर के लोग यहां आकर प्रचार कर नहीं सकते. क्या मामला है ये तो वही बताएंगे लेकिन ये सब घबराहट और बौखलाहट में हो रहा है क्योंकि वे लगभग अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं.