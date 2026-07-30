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बांकीपुर उपचुनावः वोटिंग से पहले कहां गायब हो गए जन सुराज के कार्यकर्ता? जक्कनपुर थाने के SHO से प्रशांत किशोर की तीखी बहस

Bankipur By-Election: जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर से प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने वोटिंग से ठीक पहले पटना पुलिस पर बड़े गंभीर आरोप लगाए. उनका आरोप है कि पुलिस ने उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गायब कर दिया है. इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि क्या मामला है ये तो वही बताएंगे लेकिन ये सब घबराहट और बौखलाहट में हो रहा है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 30, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:20 AM IST
बांकीपुर उपचुनावः वोटिंग से पहले कहां गायब हो गए जन सुराज के कार्यकर्ता? जक्कनपुर थाने के SHO से प्रशांत किशोर की तीखी बहस
Image Credit: जक्कनपुर थाने के SHO से प्रशांत किशोर की तीखी बहस (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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