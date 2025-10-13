Advertisement
Jan Suraj Candidates 2nd List: जन सुराज की दूसरी लिस्ट जारी, प्रशांत किशोर का फिर से नाम नहीं

 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जन सुराज ने अपने कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 13, 2025, 03:06 PM IST

Jan Suraj Candidates 2nd List: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जन सुराज ने अपने कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. दूसरी लिस्ट में भी पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का नाम नहीं है. दूसरी लिस्ट में प्रशांत किशोर की पार्टी ने नौतन से संतोष चौधरी, रक्सौल से कपिल देव प्रसाद, नरकटिया से लाल बाबू यादव, केसरिया से नाज अहमद, कल्याणपुर से डॉ मंतोष साहनी, चिरैया से संजय सिंह, शिवहर से नीरज सिंह, रीगा से कृष्ण मोहन, बथनाहा से नवल किशोर चौधरी, बाजपट्टी से आजम हुसैन अनवर, सीतामढ़ी से ज़ियाउद्दीन ख़ान, हरलाखी से रामेश्वर ठाकुर, राजनगर से सुरेंद्र कुमार दास, झंझारपुर से केशव भण्डारी, पिपरा से इंद्रदेव साह, त्रिवेणीगंज से प्रदीप राम, नरपतगंज से जनार्दन यादव, ठाकुरगंज से इकरामुल हक और महनार से राजेश चौरसिया को टिकट दिया है.

इसके अलावा राजपाकर से मुकेश कुमार राम, तरैया से सत्येंद्र कुमार साहनी और गोरियाकोठी से एजाज अहमद सिद्दीकी को मैदान में उतारा गया है. बड़हरिया से डॉ. शहनवाज, बहादुरपुर से अमीर हैदर, गौरा बौराम से इफ़्तकार आलम, कुशेश्वरस्थान से शत्रुघ्न पासवा,न सोनबरसा से सत्येंद्र हाज़रा, मधेपुरा से शशि कुमार यादव, सिंघेश्वर से प्रमोद कुमार राम, कोड़ा से निर्मल कुमार राय, मनिहारी से बबलू सोरेन, बलरामपुर से असहब आलम, कदवा से मो. शहरयार, कटिहार से डॉ. गाजी शरीक, हरनौत से कमलेश पासवान, रूपौली से अमोद कुमार, बनमनखी से मनोज कुमार ऋषि, कस्बा से इत्तिफ़ाक़ आलम को टिकट मिला है. 

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025 Live: एनडीए और महागठबंधन अभी सोच रहे, जन सुराज पार्टी ने जारी कर दी दूसरी सूची

इसी तरह से पातेपुर से दशाई चौधरी, वरिशनगर से सत्य नारायण, उजियारपुर से दुर्गा प्रसाद सिंह, रोसेरा से रोहित पासवान, हसनपुर से इंदु गुप्ता, चेरिया बरियारपुर से डॉ. मृत्युंजय को मैदान में उतारा गया है. पीके ने कहा कि आज 65 उम्मीदवारों के लिस्ट जारी किया. उन्होंने कहा कि बिहार में इतिहास में पहली बार कोई दल एक तिहाई सीट अतिपिछड़ा समाज को दे रहा है. आज जारी सूची में 21 OBC समाज में लोगो का नाम है. 21 मुस्लिम समाज के लोगों का नाम है. 

Jan SurajPrashant Kishorbihar chunav 2025

