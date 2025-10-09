Jan Suraj Candidates List: प्रशांत किशोर ने 40 सीटें महिलाओं को देने का किया था वादा, पहली लिस्ट में केवल 3 को मौका

Jan Suraj Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव में अभी एनडीए और महागठबंधन में रार छिड़ी हुई है, वहीं प्रत्याशियों के ऐलान में जन सुराज पार्टी ने बाजी मार ली है. जन सुराज ने गुरुवार को 51 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी. पार्टी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है. पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह ने उम्मीदवारों की सूची जारी की. उम्मीदवारों की पहली सूची में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का नाम नहीं है. माना जा रहा है कि वे चुनाव में खुद नहीं उतरेंगे, बल्कि पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम करेंगे. इस लिस्ट पर बारीकी से नजर डालें तो प्रशांत किशोर ने मुस्लिमों को जो वादा किया था, उस पर तो वे खरे उतरते नजर आ रहे हैं, लेकिन महिलाओं से किए गए वादों में वे कंजूसी बरतते दिख रहे हैं.

हालांकि यह केवल 51 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट है और आगे भी वे अपने वादों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन पहली लिस्ट में 7 मुसलमानों को तो उन्होंने मौका दे दिया तो फिर महिलाओं को इतनी ही सीटें देने में कंजूसी क्यों बरती? बता दें कि जन सुराज ने सुरसंड से उषा किरण, नालंदा से कुमारी पूनम सिन्हा और नबीनगर से अर्चना चंद्रा को चुनाव मैदान में उतारा है.

जन सुराज की ओर से जारी की गई प्रत्याशियों की सूची इस प्रकार है:

वाल्मीकिनगर: दिग नारायण प्रसाद

लौरिया: सुनील कुमार

हरसिद्धि: अवधेश राम

ढाका: लाल बहादुर प्रसाद

सुरसंड: उषा किरण

रुन्नीसैदपुर: विजय कुमार साह

बेनीपट्टी: मोहम्मद परवेज आलम

निर्मली: राम प्रवेश कुमार यादव

सिकटी: राघिब बबलू

कोचाधामन: अबु फारूक

अमनौर: अरफोज आलम

बायसी: शाहनवाज आलम

प्राणपुर: कुणाल निषाद

दरभंगा: आरके मिश्रा

मुजफ्फरपुर: डॉ. अमन कुमार दास

गोपालगंज: डॉ. शशि शेखर सिन्हा

रघुनाथपुर: राहुल कीर्ति सिंह

सहरसा: किशोर कुमार मुन्ना

छपरा: जयप्रकाश सिंह

सोनपुर: चंदन लाल मेहता

मोतिहारी: डॉ. अरुण कुमार

बिहारशरीफ: दिनेश कुमार

पटना कुम्हरार: केसी सिन्हा

नालंदा: कुमारी पूनम सिन्हा

आरा: विजय कुमार गुप्ता

करहगर: रितेश रंजन पांडेय

गोह: सीताराम दुखारी

नबीनगर: अर्चना चंद्रा

बोधगया: लक्ष्मण मांझी

दरभंगा (ग्रामीण): शोएब खान

बनियापुर: श्रवण कुमार महतो