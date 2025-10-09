Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2954891
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Jan Suraj Candidates List: प्रशांत किशोर ने 40 सीटें महिलाओं को देने का किया था वादा, पहली लिस्ट में केवल 3 को मौका

Jan Suraj Candidates List: पिछले साल पार्टी बनाने से पहले और बाद में प्रशांत किशोर ने कई कार्यक्रमों में वादा किया था कि वे बिहार की 243 में से 40 सीटें मुसलमानों और 40 महिलाओं को देंगे. पहली लिस्ट में 7 मुसलमान प्रत्याशी उतारे गए हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या केवल 3 है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Oct 09, 2025, 07:17 PM IST

Trending Photos

प्रशांत किशोर, संस्थापक, जन सुराज पार्टी
प्रशांत किशोर, संस्थापक, जन सुराज पार्टी

Jan Suraj Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव में अभी एनडीए और महागठबंधन में रार छिड़ी हुई है, वहीं प्रत्याशियों के ऐलान में जन सुराज पार्टी ने बाजी मार ली है. जन सुराज ने गुरुवार को 51 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी. पार्टी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है. पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह ने उम्मीदवारों की सूची जारी की. उम्मीदवारों की पहली सूची में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का नाम नहीं है. माना जा रहा है कि वे चुनाव में खुद नहीं उतरेंगे, बल्कि पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम करेंगे. इस लिस्ट पर बारीकी से नजर डालें तो प्रशांत किशोर ने मुस्लिमों को जो वादा किया था, उस पर तो वे खरे उतरते नजर आ रहे हैं, लेकिन महिलाओं से किए गए वादों में वे कंजूसी बरतते दिख रहे हैं. 

READ ALSO: जन्मभूमि तो गई, अब सिर्फ कर्मभूमि बची, क्या राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर?

हालांकि यह केवल 51 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट है और आगे भी वे अपने वादों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन पहली लिस्ट में 7 मुसलमानों को तो उन्होंने मौका दे दिया तो फिर महिलाओं को इतनी ही सीटें देने में कंजूसी क्यों बरती? बता दें कि जन सुराज ने सुरसंड से उषा किरण, नालंदा से कुमारी पूनम सिन्हा और नबीनगर से अर्चना चंद्रा को चुनाव मैदान में उतारा है.

Add Zee News as a Preferred Source

जन सुराज की ओर से जारी की गई प्रत्याशियों की सूची इस प्रकार है: 

वाल्मीकिनगर: दिग नारायण प्रसाद
लौरिया: सुनील कुमार
हरसिद्धि: अवधेश राम
ढाका: लाल बहादुर प्रसाद
सुरसंड: उषा किरण
रुन्नीसैदपुर: विजय कुमार साह
बेनीपट्टी: मोहम्मद परवेज आलम
निर्मली: राम प्रवेश कुमार यादव
सिकटी: राघिब बबलू 
कोचाधामन: अबु फारूक 
अमनौर: अरफोज आलम 
बायसी: शाहनवाज आलम 
प्राणपुर: कुणाल निषाद
दरभंगा: आरके मिश्रा
मुजफ्फरपुर: डॉ. अमन कुमार दास
गोपालगंज: डॉ. शशि शेखर सिन्हा 
रघुनाथपुर: राहुल कीर्ति सिंह
सहरसा: किशोर कुमार मुन्ना
छपरा: जयप्रकाश सिंह 
सोनपुर: चंदन लाल मेहता 

READ ALSO: वादे पर खरे उतरते दिख रहे पीके, जन सुराज की पहली लिस्ट में 7 मुस्लिमों का नाम शामिल

मोतिहारी: डॉ. अरुण कुमार 
बिहारशरीफ: दिनेश कुमार
पटना कुम्हरार: केसी सिन्हा
नालंदा: कुमारी पूनम सिन्हा
आरा: विजय कुमार गुप्ता
करहगर: रितेश रंजन पांडेय
गोह: सीताराम दुखारी
नबीनगर: अर्चना चंद्रा
बोधगया: लक्ष्मण मांझी
दरभंगा (ग्रामीण): शोएब खान
बनियापुर: श्रवण कुमार महतो

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Prashant KishorJan Suraj Candidates Listbihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
गदहा चाहे कितने कोशिश कर ले ओकर सिर पर सींग नहीं निकल सकता: जीतनराम मांझी
Dhanbad SSC CGL exam fraud case
धनबाद SSC CGL परीक्षा फर्जीवाड़ा में परीक्षा केंद्र संचालक गिरफ्तार
Chirag Paswan
मान गए चिराग और मांझी! 13 अक्टूबर को एनडीए जारी कर सकता है ज्वाइंट लिस्ट
Nityanand Rai
'हमारी मुस्कान बता रही है कि सब कुछ ठीक है', चिराग से मिलने के बाद बोले नित्यानंद
bihar chunav 2025
जिन्होंने जन सुराज को आगे बढ़ाया, उन्हीं को मिला टिकट: प्रशांत किशोर
bihar chunav 2025
वादे पर खरे उतरते दिख रहे पीके, जन सुराज की पहली लिस्ट में 7 मुस्लिमों का नाम शामिल
Jharkhand karwa chauth 2025 moonrise time
रांची, धनबाद, मिर्जापुर, और जमशेदपुर में कब निकलेगा करवा चौथ का चांद, टाइमिंग!
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: LJP-R की बैठक में सीटों और रणनीतियों पर चर्चा
bihar chunav 2025
जन्मभूमि तो गई, अब सिर्फ कर्मभूमि बची, क्या राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर?
bihar chunav 2025
'एक-दो दिन में सुलझ जाएगा सीट बंटवारा', दीपांकर भट्टाचार्य का बड़ा बयान