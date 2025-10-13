Jan Suraj Candidates List: अब तक 21, मुसलमानों पर मेहरबानी तो महिलाओं से क्यों कंजूसी कर रहे प्रशांत किशोर?

Jan Suraj Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए और महागठबंधन जहां अभी तक सीट शेयरिंग में उलझी हुई हैं, वहीं प्रशांत किशोर ने बाजी मारते हुए सबसे पहले अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं. पीके ने आज (सोमवार, 13 अक्टूबर) को अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है. इस लिस्ट में भी प्रशांत किशोर का नाम नहीं मिला. जन सुराज की अबतक की लिस्ट में पीके का एक वादा पूरा होने की कगार है, जबकि दूसरा एकदम धरासाई हो गया है. दरअसल, पीके ने वादा किया था कि इस चुनाव में वह कम से कम 40 मुसलमानों और 40 महिलाओं को टिकट देंगे. पीके अबतक मुस्लिम समाज के 21 नेताओं को टिकट दे चुके हैं, लेकिन सिर्फ 9 महिलाओं को ही टिकट दिया जाएगा.

अब तक इन मुस्लिम नेताओं को मिला टिकट

बेनीपट्टी से मोहम्मद परवेज आलम, सिकटी से रघीब बबलू, कोचाधामन से अबू अफ्फान फारूख, अमौर से अफरोज आलम, बायसी से मो. शाहनवाज आलम, महिषी से शमीम अख्तर, दरभंगा ग्रामीण शोएब खान को टिकट दिया गया है. वहीं दूसरी लिस्ट में केसरिया से नाज अहमद, बाजपट्टी से आजम हुसैन अनवर, सीतामढ़ी से ज़ियाउद्दीन ख़ान, ठाकुरगंज से इकरामुल हक, गोरियाकोठी से एजाज अहमद सिद्दीकी, बड़हरिया से डॉ शहनवाज, बहादुरपुर से अमीर हैदर, गौरा बौराम से इफ़्तकार आलम, बलरामपुर से असहब आलम, कदवा से मो. शहरयार, कटिहार से डॉ गाजी शरीक, कस्बा से इत्तिफ़ाक़ आलम को मैदान में उतारा है. इसके अलावा कहलगांव से मंजार आलम और नोखा से DSP नसरुल्ला खान को टिकट दिया गया है.

इस तरह से पीके का एक वादा पूरा होने की कगार है, जबकि दूसरा वादा अभी तक अधर में लटका हुआ है. हालांकि, पीके ने सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा है. पहली लिस्ट में अनुसूचित जाति को 7, अति पिछड़ों को 17, पिछड़े को 11 सीटें दी थीं. वहीं अल्पसंख्यको और सामान्य वर्ग के 8-8 कैंडिडेट्स को टिकट दिया मिला था. इसी तरह से दूसरी लिस्ट जारी करते समय पीके ने कहा कि बिहार में इतिहास में पहली बार कोई दल एक तिहाई सीट अतिपिछड़ा समाज को दे रहा है. आज जारी सूची में OBC समाज के 21 लोगों का नाम है. साथ ही 21 मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिया गया है. पीके ने साफ कहा कि मुस्लिम समाज को 7 टिकट पहले दी गई थीं और आज 14 दी जा रही हैं.

