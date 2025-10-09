Advertisement
Jan Suraj Candidates List: जन्मभूमि तो गई, अब सिर्फ कर्मभूमि बची, क्या राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर?

Prashant Kishor News: बिहार चुनाव को लेकर जन सुराज की ओर से 51 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है. करगहर सीट से पार्टी ने भोजपुरी के गायक रितेश पांडेय को मौका मिला है. प्रशांत किशोर के पास राघोपुर सीट से ही चुनाव लड़ने का विकल्प बचा है.

Oct 09, 2025, 04:04 PM IST

प्रशांत किशोर
Jan Suraj Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने अपने कैंडिडेट की पहली लिस्ट आज (गुरुवार, 9 अक्टूबर) जारी कर दी है. पहली लिस्ट में पार्टी ने कुल 51 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं. इस लिस्ट में जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा है. पहली लिस्ट में अतिपिछड़ा वर्ग को 17 सीटें, पिछड़ा वर्ग को 11 सीटें, अल्पसंख्यक समाज को 8 सीटें दी गई हैं और 7 सुरक्षित उम्मीदवार हैं. पार्टी ने बेनीपट्टी से मोहम्मद परवेज आलम, सिकटी से रघीब बबलू, कोचाधामन से अबू अफ्फान फारूख, अमौर से अफरोज आलम, बायसी से मो. शाहनवाज आलम, महिषी से शमीम अख्तर, दरभंगा ग्रामीण शोएब खान को टिकट दिया गया है. इस लिस्ट में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का नाम नहीं मिला. 

प्रशांत किशोर कहां से चुनाव लड़ेंगे इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं. पीके ने खुद एक इंटरव्यू में अपनी कर्मभूमि या जन्मभूमि से चुनाव लड़ने की बात कही थी. पीके ने कहा था कि चुनाव दो ही जगह से लड़ना चाहिए. पहला- जन्मभूमि और दूसरा- कर्मभूमि से. उन्होंने कहा था कि जन्मभूमि के हिसाब से मुझे रोहतास जिले में करगहर से चुनाव लड़ना चाहिए और कर्मभूमि के हिसाब से वैशाली जिला में राघोपुर से. बाकी जगह से चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं. हालांकि, जन सुराज की पहली लिस्ट में पीके की जन्मभूमि हाथ से निकल चुकी हैं. जन सुराज पार्टी ने करगहर सीट से रितेश रंजन पांडेय से मैदान में उतारा है. अब पीके की बात के अनुसार कर्मभूमि यानी राघोपुर सीट बची है.

ये भी पढ़ें- Bihar Election 2025 Live: जन सुराज की पहली लिस्ट जारी, 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए

राघोपुर विधानसभा की बात करें तो मौजूदा वक्त में इस सीट से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक हैं. राघोपुर में तेजस्वी को हराना आसान नहीं है, क्योंकि लालू परिवार का इस सीट से पुराना संबंध रहा है. 2010 को छोड़ दें को 1990 के बाद से यह सीट लालू परिवार का कब्जा है. 1995 और 2000 में लालू प्रसाद यादव यहां से विधायक चुने गए थे. इसके बाद राबड़ी देवी भी यहां से चुनाव जीतीं. 2015 में लालू यादव ने यहां से छोटे बेटे तेजस्वी यादव को चुनाव लड़वाया और वे जीतकर विधायक बने. 2020 में भी तेजस्वी यादव यहां से चुने गए, लेकिन मार्जिन कम हो गया था. पीके के लिए यही एक बात थोड़ा सुकून दे सकती है.

