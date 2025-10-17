जन सुराज पार्टी ने अपने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, प्रशांत किशोर और उदय सिंह का नाम सबसे ऊपर

Jan Suraj Party: जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 के लिए प्रत्याशियों की पहली और दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. अभी कई सीटों पर जन सुराज पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है. माना जा रहा है कि जल्द ही पार्टी की बाकी लिस्ट भी आ जाएंगी.
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जन सुराज पार्टी ने शुक्रवार को अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी. सूची में 20 नाम शामिल हैं, जिनमें प्रशांत किशोर और उदय सिंह का नाम सबसे ऊपर है. सूची में जिन अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं, उनमें मनोज भारती, आरसीपी सिंह, देवेंद्र यादव, पवन वर्मा और आफाक अहमद शामिल हैं.
जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वे तेजस्वी यादव की राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन इस बार वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह तय हो गया है. राघोपुर से पार्टी के प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है. प्रशांत किशोर का कहना है कि इस बार वे केवल प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे. चुनाव लड़ने से वे सभी 243 सीटों पर फोकस नहीं कर पाएंगे.
स्टार प्रचारकों की सूची में इनको मिली जगह
प्रशांत किशोर
उदय सिंह
मनोज कुमार भारती
राम चंद्र प्रसाद सिंह
सीता राम यादव
देवेन्द्र प्रसाद यादव
पवन वर्मा
अफाक अहमद
रामबली चंद्रवंशी
विनीता विजय
सुधीर कुमार शर्मा
सुभाष सिंह कुशवाहा
सुभद्रा सहनी
नरेंद्र मंडल
शहनवाज बद्र
सरवर अली
दानिश खान
मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी
प्रीतम सिंह
सुनील कुमार सिंह