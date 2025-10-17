जन सुराज पार्टी ने अपने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, प्रशांत किशोर और उदय सिंह का नाम सबसे ऊपर

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जन सुराज पार्टी ने शुक्रवार को अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी. सूची में 20 नाम शामिल हैं, जिनमें प्रशांत किशोर और उदय सिंह का नाम सबसे ऊपर है. सूची में जिन अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं, उनमें मनोज भारती, आरसीपी सिंह, देवेंद्र यादव, पवन वर्मा और आफाक अहमद शामिल हैं.

बिहार चुनाव से जुड़ी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वे तेजस्वी यादव की राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन इस बार वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह तय हो गया है. राघोपुर से पार्टी के प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है. प्रशांत किशोर का कहना है कि इस बार वे केवल प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे. चुनाव लड़ने से वे सभी 243 सीटों पर फोकस नहीं कर पाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

स्टार प्रचारकों की सूची में इनको मिली जगह

प्रशांत किशोर

उदय सिंह

मनोज कुमार भारती

राम चंद्र प्रसाद सिंह

सीता राम यादव

देवेन्द्र प्रसाद यादव

पवन वर्मा

अफाक अहमद

रामबली चंद्रवंशी

विनीता विजय

सुधीर कुमार शर्मा

सुभाष सिंह कुशवाहा

सुभद्रा सहनी

नरेंद्र मंडल

शहनवाज बद्र

सरवर अली

दानिश खान

मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी

प्रीतम सिंह

सुनील कुमार सिंह