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2031 तक 'बिहार नवनिर्माण आश्रम' में ही रहेंगे प्रशांत किशोर, यहीं से संचालित होंगी जन सुराज की राजनीतिक गतिविधियां

जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव 2031 तक 'बिहार नवनिर्माण आश्रम' में रहने वाले हैं. उन्होंने 19 मई को अपना आवास खाली कर दिया था. 5 एकड़ में नया आश्रम तैयार किया जा रहा है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 22, 2026, 08:54 AM IST

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प्रशांत किशोर (फाइल फोटो)
प्रशांत किशोर (फाइल फोटो)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली हार के बाद जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने अपना घर छोड़ दिया है. उन्होंने पटना के बिहटा में एक आश्रम में अपना ठिकाना बनाया है. बिहटा में लगभग 5 एकड़ में प्रशांत किशोर का नया आश्रम बनकर तैयार हो रहा है.  पूर्व में यह बगीचा था, जिसमें अब आश्रम का रूप दिया गया है. 5 एकड़ में लगभग 50 से अधिक टेंट लगाए जा रहे हैं. प्रशांत किशोर ने तय किया है की अगले 5 साल तक वो यहीं रहेंगे. जब तक उनकी पार्टी जन सूराज बिहार विधानसभा चुनाव 2031 में खुद को ठीक से स्थापित नहीं कर लेती है, तब तक प्रशांत किशोर कि आश्रम में ही रहने वाले हैं.

19 मई की रात आवास कर दिया था खाली
प्रशांत किशोर राजनीतिक गतिविधियां आश्रम से ही संचालित करेंगे और पार्टी के कामकाज की सीधी देखरेख करेंगे. बुधवार (21 मई) को दरभंगा में 48 वर्षीय राजनीतिक रणनीतिकार और नेता प्रशांत किशोर ने बताया कि उन्होंने मंगलवार, 19 मई की रात को अपना आवास खाली कर दिया था. उन्होंने कहा कि वह अगले पांच वर्षों तक आश्रम में ही रहेंगे.

यह भी पढ़ें: सीएम सम्राट की छूट से एक्शन में पुलिस, मुजफ्फरपुर में जब्त की शराब की बड़ी खेप

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बिहार नवनिर्माण आश्रम में बनाया निवास
बता दें कि प्रशांत किशोर ने अब IIT पटना के पास स्थित 'बिहार नवनिर्माण आश्रम' में अपना निवास बना लिया है, जो आने वाले पांच वर्षों तक उनका घर रहेगा. इसके साथ ही, प्रशांत किशोर ने उम्मीद जताई कि आगामी विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी बिहार की जनता पर सकारात्मक प्रभाव डालने में सफल होगी.

रिपोर्ट: इश्तेयाक खान

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