Bihar: जन सुराज ने पूरे किए 1 साल, इस दिन उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेंगे PK

Bihar Chunav 2025: जन सुराज पार्टी ने अपने एक वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया. इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि पिछले साल 2 अक्टूबर को अस्तित्व में आई पार्टी ने एक साल में ही ऐसी मजबूत व्यवस्था खड़ी कर दी है कि बिहार के सभी राजनीतिक दल इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उदय सिंह ने कहा कि लोगों के प्रयास, खासकर एक व्यक्ति (प्रशांत किशोर) की मेहनत से हमने ये मुकाम हासिल किया, सभी जुड़े लोगों को धन्यवाद.

'बिहार में पूर्ण बदलाव की चर्चा'

उन्होंने आगे कहा कि उनकी मेहनत ने जन सुराज को वह स्थान दिया, जहां बिहार में पूर्ण बदलाव की चर्चा हो रही है. उन्होंने इसे बड़ी सफलता बताते हुए ईश्वर से कामना की कि जनता समर्थन दें. हम पार्टी की घोषणाओं को पूरा करेंगे. उदय सिंह ने कहा कि जन सुराज की स्थापना प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2024 को की थी, जो गांधी जयंती पर गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है. पार्टी जन सुराज अभियान से निकली है, जिसमें प्रशांत किशोर ने बिहार भर में पदयात्रा कर जनता से जुड़े मुद्दे समझे. पार्टी बिहार को देश के शीर्ष 10 राज्यों में लाने का लक्ष्य रखती है.

40 प्रतिशत महिलाओं को टिकट देने का वादा

उन्होंने बताया कि पार्टी ने 40 प्रतिशत महिलाओं को टिकट देने का वादा किया है. विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची 9 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे जारी होगी. उदय सिंह ने बताया कि कोर कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि कम से कम 100 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की घोषणा पहले चरण में होगी. उसके बाद चरणबद्ध तरीके से बाकी सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Bihar Chunav 2025: पटना पहुंचे CEC ज्ञानेश कुमार, 2 दिन चलेगी समीक्षा बैठक

243 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव

बता दें कि जन सुराज पार्टी ने बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार किया है. पार्टी में स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलने की बात कही गई है. इस दल को चुनाव आयोग ने 'स्कूल बैग' प्रतीक आवंटित किया है. पार्टी के प्रमुख एजेंडों में बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना शामिल है.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!