मोकामा में जन सुराज के कार्यकर्ता को गोलियों से भूना, अनंत सिंह के समर्थकों पर हत्या का आरोप

Mokama Firing News: पटना से सटे मोकामा में गुरुवार को चुनावी माहौल के बीच गोलीबारी की घटना सामने आई है. इस घटना में जन सुराज पार्टी के एक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा है.
Mokama Jan Suraaj Supproter Death: बिहार की राजनीति में अपने बाहुबल के लिए मशहूर मोकामा विधानसभा क्षेत्र गुरुवार को उस समय दहल उठा, जब चुनावी प्रचार के दौरान गोलीबारी में जन सुराज पार्टी के एक कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी गई. यह सनसनीखेज वारदात मोकामा से सटे घोसवरी थाना क्षेत्र में हुई, जहां अनंत सिंह का मजबूत प्रभाव माना जाता है. हत्या का आरोप भी अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा है.
चुनावी संग्राम के बीच लहूलुहान मोकामा
मृतक की पहचान दुलाल चंद यादव के रूप में की गई है, जो जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे थे. घटना उस वक्त हुई जब प्रियदर्शी अपने समर्थकों के साथ चुनावी अभियान पर निकले थे. भीड़ में अचानक चली गोली दुलाल चंद यादव के सिर में लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
मोकामा का चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्माया
इस नृशंस घटना के बाद मोकामा का चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है. जन सुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी ने मीडिया के सामने आकर आंखों में आंसू और आक्रोश के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सीधे तौर पर जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर हमला करवाने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि दुलाल चंद यादव लगातार क्षेत्र में उनके लिए वोट मांग रहे थे और उनकी लोकप्रियता इनको रास नहीं आ रही थी. इस वजह से उनकी हत्या करवा दी.
बता दें कि मोकामा को अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है. जदयू ने इस बार अनंत सिंह चुनावी मैदान में टिकट देकर उतारा हैं. वहीं, राजद ने बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को टिकट दिया है. इन दो बाहुबलियों के बीच प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने पीयूष प्रियदर्शी को चुनाव आखाड़ा उतारा है.
