Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2981634
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

मोकामा में जन सुराज के कार्यकर्ता को गोलियों से भूना, अनंत सिंह के समर्थकों पर हत्या का आरोप

Mokama Firing News: पटना से सटे मोकामा में  गुरुवार को चुनावी माहौल के बीच गोलीबारी की घटना सामने आई है. इस घटना में जन सुराज पार्टी के एक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 30, 2025, 05:32 PM IST

Trending Photos

मोकामा में जन सुराज समर्थक की गोली मारकर हत्या
मोकामा में जन सुराज समर्थक की गोली मारकर हत्या

Mokama Jan Suraaj Supproter Death: बिहार की राजनीति में अपने बाहुबल के लिए मशहूर मोकामा विधानसभा क्षेत्र गुरुवार को उस समय दहल उठा, जब चुनावी प्रचार के दौरान गोलीबारी में जन सुराज पार्टी के एक कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी गई. यह सनसनीखेज वारदात मोकामा से सटे घोसवरी थाना क्षेत्र में हुई, जहां अनंत सिंह का मजबूत प्रभाव माना जाता है. हत्या का आरोप भी अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा है.

चुनावी संग्राम के बीच लहूलुहान मोकामा
मृतक की पहचान दुलाल चंद यादव के रूप में की गई है, जो जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे थे. घटना उस वक्त हुई जब प्रियदर्शी अपने समर्थकों के साथ चुनावी अभियान पर निकले थे. भीड़ में अचानक चली गोली दुलाल चंद यादव के सिर में लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

मोकामा का चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्माया
इस नृशंस घटना के बाद मोकामा का चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है. जन सुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी ने मीडिया के सामने आकर आंखों में आंसू और आक्रोश के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सीधे तौर पर जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर हमला करवाने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि दुलाल चंद यादव लगातार क्षेत्र में उनके लिए वोट मांग रहे थे और उनकी लोकप्रियता इनको रास नहीं आ रही थी. इस वजह से उनकी हत्या करवा दी.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि मोकामा को अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है. जदयू ने इस बार अनंत सिंह चुनावी मैदान में टिकट देकर उतारा हैं. वहीं, राजद ने बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को टिकट दिया है. इन दो बाहुबलियों के बीच प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने पीयूष प्रियदर्शी को चुनाव आखाड़ा उतारा है.

यह भी पढ़ें: क्या है गोलू हत्याकांड? जिसका पीएम मोदी ने अपने स्पीच में किया जिक्र, जानिए

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
'सीएम नीतीश का रिमोट कंट्रोल पीएम मोदी के पास', राहुल ने NDA पर किया करारा प्रहार
bihar chunav 2025
बिहार में अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, महागठबंधन पर तीखा प्रहार
bihar chunav 2025
जन सुराज के कार्यकर्ता को गोलियों से भूना, अनंत सिंह के समर्थकों पर हत्या का आरोप
bihar chunav 2025
3 टिकट, 1 परिवार! क्या मगध में 'भूमिहार किंग' बनकर उभरेगा डॉ. अरुण कुमार का कुनबा?
bihar chunav 2025
'महिलाओं को 10 हजार 'फ्री' है, लौटाना नहीं', विरोधियों के प्रचार पर जदयू सांसद संजय
bihar chunav 2025
मनोज तिवारी का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा- छठी मैया का अपमान नहीं बर्दास्त करेंगे
siwan news
Siwan ASI Murder: अरहर के खेत में मिला ASI का शव, किसी ने गला काटकर मार डाला
bihar chunav 2025
PM को सुनकर मुजफ्फरपुर के लोग उत्साहित, बोले- मोदी ही हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे
bihar chunav 2025
'राजद को डुबोना चाहती है कांग्रेस', पीएम मोदी का बयान, बिहार की सियासत में भूचाल
muzaffarpur news latest
जहां राजद-कांग्रेस पर जमकर बरसे PM मोदी, वह मुजफ्फरपुर किस बात के लिए ये फेमस