गोपालपुर विधानसभा में PK की नीति का विरोध, प्रत्याशी बदलने पर भड़के नेताओं ने पैसे लेकर टिकट बांटने का लगाया आरोप

Gopalpur Assembly Seat: भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा सीट पर जन सुराज के नेताओं ने प्रशांत किशोर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पार्टी के बैनर, झंडे को जलाते हुए नेताओं ने प्रदर्शन किया. उनका कहना है कि भागलपुर के लगभग विधानसभा सीटों और बिहार के कई विधानसभा सीटों पर पैसे लेकर प्रत्याशी लाए गए हैं.
Gopalpur Assembly Seat: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने सभी 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा है. उम्मीदवारों को लेकर कई विधानसभा क्षेत्र में प्रशांत किशोर का जमकर विरोध किया जा रहा है. भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस नेता को प्रशांत किशोर ने आश्वासन दिया था, उसे सीट नही मिला. गोपालपुर विधानसभा के मनकेश्वर सिंह को जन सुराज ने टिकट दिया है. इसे लेकर विरोध जताया जा रहा है.
'पैसे लेकर प्रत्याशी उतारे'
गोपालपुर विधानसभा के जन सुरज के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने जन सुराज के बैनर, झंडे, पोस्टर और पंपलेट को जलाकर विरोध जताया. नवगछिया में नेशनल हाईवे पर कागजातों में आगजनी कर जमकर विरोध जताया. आरोप है कि जिन नेताओं को पीके ने उम्मीदवार बनाया उनसे पैसे लिए गए हैं. प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने कहा कि भागलपुर के लगभग विधानसभा सीटों और बिहार के कई विधानसभा सीटों पर पैसे लेकर प्रत्याशी लाए गए हैं.
'पैसे का बंदरबांट हुआ'
जन सुरज के नेताओं ने कहा कि पिछले कई महीनों से हम लोग मेहनत कर रहे थे, तीन से चार प्रत्याशियों का नाम गया था. उनमें से किसी नाम पर मुहर लगाना था. हजारों लाखों खर्च भी किए थे, लेकिन जो पिछले दरवाजे से आ गया उसको टिकट थमा दिया गया और पैसे का बंदरबांट हुआ. नाथनगर विधानसभा सीट पर भी जो कार्यकर्ता पहले से मेहनत कर रहे थे, उन्हें टिकट नहीं देकर जो पिछले दरवाजे से आया उसे दे दिया गया.
रिपोर्ट: अश्विनी कुमार, भागलपुर