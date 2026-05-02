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सम्राट सरकार के 'सुशासन' का नया ब्रांड बना 'पीला पंजा', राजद ने कहा- एक्शन नहीं, बयानबाजी वाली सरकार

Bihar Politics: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद से सरकार की कमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों में आ गई है. सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही राज्य की मशीनरी एक्शन में है और विपक्ष इन्हीं एक्शन पर सवाल उठा रहा है. 

Written By  Prince Kumar|Edited By: Sunil MIshra|Last Updated: May 02, 2026, 04:53 PM IST

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सरकार के काम और बयान पर रार (Photo:AI)
सरकार के काम और बयान पर रार (Photo:AI)

Bihar Politics: प्रदेश की बदलती तस्वीर और अपराधियों की टूटती कमर... आज चर्चा है उस 'पीले पंजे' की, जो माफिया साम्राज्य को मिट्टी में मिला रहा है. मुख्यमंत्री का साफ निर्देश हैं, या तो अपराध छोड़ो, या प्रदेश. लगातार हो रहे एनकाउंटर, अवैध हथियार सप्लायरों पर दिख रहा है कसता हुआ नकेल. यह महज कार्रवाई नहीं, बल्कि 'सुशासन' का एक नया ब्रांड बन गया है. बिहार में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्शन मोड में है. राज्य में अपराधियों का एनकाउंटर का दौर शुरू हो गया है. बिहार में आर्म्स सप्लायरों की कमर तोड़ने के लिए STF को भी दिशानिर्देश दिया जा रहा है और नामों की सूची बनाई जा रही है.

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बिहार में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए लगातार बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है. वर्षों से कब्जाए गए सरकारी जमीनों को चिन्हित किया जा रहा है. ऐसे लोगों को जमीन खाली करने के लिए नोटिस भी भेजा गया है. इससे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था, जो लोग बिहार की महान जनता को परेशान करते हैं, वह किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे. उनके ऊपर माला चढ़ाने की जरूरत है. उन्हें माला पहनने की जरूरत नहीं है. 

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ताबड़तोड़ एक्शन और जनसहयोग के काम के लिए जानी जाएगी सम्राट सरकार: जीवेश कुमार

सम्राट चौधरी की सरकार के एक्शन पर बीजेपी विधायक जीवेश कुमार ने कहा कि सम्राट सरकार ताबड़तोड़ एक्शन के लिए तो जानी ही जाएगी, जन सहयोग के काम के लिए भी जानी जाएगी. मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था बिहार के अंदर जो भी गुंडे हैं, गलत तत्व हैं, क्रिमिनल हैं, वह या तो गुंडई छोड़ दें या बिहार छोड़ दें. 

जीवेश कुमार ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कहा, सड़कों पर ट्रैफिक लोड बढ़ रहा है. आम पब्लिक को आने-जाने में दिक्कत हो रही है. आम पब्लिक को ऑफिस से घर जाने में दो-दो घंटे लग रहे हैं. सड़कों की चोरी हो रही है और अतिक्रमण किया जा रहा है. हम नाला बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अतिक्रमण के चलते बना नहीं पाते. उन्होंने कहा कि जिस काम से बिहार के लोगों को सहूलियत होती है, वो सारे काम किए जाएंगे. 

कोई एक्शन नहीं, केवल बयानबाजी दिख रही: एजाज अहमद

इन सब मामलों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, सम्राट सरकार एक्शन में है, लेकिन इनका काम है किसानों और आम लोगों को परेशान करना. यह सरकार बड़े-बड़े बिल्डिंगों को छोड़कर गरीबों की झोपड़ियां को ढहा रही है. सरकार उनकी आंखों के आंसू नहीं देख रही है. जहां तक अपराध और अपराधियों की बात है तो आज पटना में पिरमोहर थाना क्षेत्र में पति-पत्नी पर हमला किया गया है. जब अपराध और अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिलेगा तो कार्रवाई कैसे हो पाएगी. सरकार का कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, सिर्फ बयान दिख रहा है. 

नीतीश कुमार के स्थापित मूल्यों पर हो रही कार्रवाई: राजीव रंजन

जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बिहार में कानून का राज है. बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो सुशासन का मॉडल स्थापित किया है, उसी मूल्यों पर सरकार कार्रवाई कर रही है. बुलडोजर एक्शन को लेकर उन्होंने कहा कि जब कोर्ट से निर्देश होता है, तब अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन और नगर निगम कार्रवाई करती है. एनकाउंटर को लेकर उन्होंने कहा कि जब पुलिस को आत्मरक्षा को लेकर कार्रवाई करनी पड़ती है, अपराधी भाग निकलने की जुगत में पुलिस पर गोली चलाते हैं, इसलिए पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है.

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