'मोह-माया जैसी चीजों से ऊपर उठिए', जदयू ने लालू यादव को दी सलाह

Bihar News: राजद के नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बदले की भावना से आवास खाली कराया जा रहा है. यह आदेश भाजपा सरकार में अत्यधिक दखल का परिणाम है.

Last Updated: Nov 26, 2025, 04:16 PM IST

जदयू ने लालू यादव को दी सलाह (File Photo)
Patna News: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने के भवन निर्माण विभाग के आदेश के बाद प्रदेश में सियासत गरमा गई है. विपक्ष इसे बदले की कार्रवाई बता रहा है. वहीं, जदयू ने राजद अध्यक्ष लालू यादव को मोहमाया त्यागने की सलाह दी है.

जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बुधवार को कहा कि उम्र के चौथे पड़ाव पर लालू यादव माया के चक्कर में पड़ गए हैं. परिवार की माया ने उन्हें न्यायपालिका पहुंचा दिया और संपत्ति की माया के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा. अब उन्हें सरकारी बंगले का माया घेर रहा है.

उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि लालू यादव, मोह-माया जैसी चीजों से ऊपर उठिए. आपने संपत्ति की शानदार विरासत खड़ी की है. पार्टी को नेपथ्य में डाल दिया है. ऐसी स्थिति में जिस मकान में आप बीमार पड़े, जिस मकान में रहते आपको दमदार हार का सामना करना पड़ा हो, पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो, माया मोह त्यागकर सरकार द्वारा दिए गए निर्देश का पालन कीजिए.

दरअसल, बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने मंगलवार शाम को प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को उनका सरकारी आवास 10, सर्कुलर रोड खाली करने का आदेश जारी कर दिया है. भवन निर्माण विभाग द्वारा उन्हें अब 39 हार्डिंग पार्क आवास आवंटित किया गया है.

इस आदेश के बाद लालू यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखा, "सुशासन बाबू का विकास मॉडल. करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता. घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा? सेहत नहीं तो कम से कम उनके राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते."

इनपुट: आईएएनएस

