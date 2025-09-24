Bihar Politics: 'कांग्रेस ने बिहार को लूटा...', CWC बैठक पर JDU ने साधा निशाना तो कांग्रेस ने ऐसे किया पलटवार

Politics On CWC Meeting: पटना में जारी कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है. सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने सवाल पूछते हुए कहा कि आजादी के बाद अब पहली बार कांग्रेस की यह बैठक बिहार में क्यों हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार को कांग्रेस ने लूटा है. औद्योगिक विस्तार को रोक दिया. अभिभाजित बिहार के साथ बेमानी करने का काम किया. जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ने पंचवर्षीय योजनाओं में लगातार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है. बिहार का जो वाजिब हक था, वह बिहार को नहीं मिला. आज बिहार के लिए जो एकाएक प्रेम उमड़ रहा है, उसे सभी लोग समझ रहे हैं.

उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस बैसाखी के बल पर लंबे समय से चलते आ रही है और अब यह बैसाखी टूटने के कगार पर है. कांग्रेस का भविष्य बिहार में पूरी तरह से गर्दिश में दिख रहा है. कांग्रेस के कई नेता और सहयोगी दल लगातार बिहार को गालियां देते रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को बिहार से कुछ मिलने वाला नहीं है. जेडीयू नेता ने कहा कि बिहार के लोग इन बातों का इन लोगों से हिसाब जरूर मांगेंगे. राजीव रंजन ने कहा कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का नहीं आना यह साफ करता है कि बिहार को कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है.

जेडीयू पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय दुबे ने कहा कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने 70 हजार करोड़ की हेराफेरी की है. यहां 10 करोड रुपए विनोद राय और उसके बेगम ने जलाया है. रात भर ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर रिशु श्री के यहां छापे पड़े जो अधिकारियों की दलाली करता था. अशोक चौधरी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर बड़े आरोप लगे हैं. बिहार में कई घोटाले हुए हैं. डिग्री और प्रश्न पत्र बेचे जा रहे हैं. नौकरी बेची जा रही है. कांग्रेस को इस बैठक से बिहार और पूरे देश को फायदा होगा. जिस सदाकत आश्रम में आजादी के आंदोलन को आकार दिया फिर प्रजातंत्र और देश को आघात जो पहुंचाया जा रहा है, बिहार से ही एक नया इतिहास लिखा जाएगा.

