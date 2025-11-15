Advertisement
'लालू-धृतराष्ट्र, राबड़ी- गांधारी तो तेजस्वी-दुर्योधन...' प्रचंड जीत के बाद JDU का RJD पर पोस्टर अटैक

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है. पोस्टर वार भी शुरू हो चुका है. जदयू ने पोस्टर के माध्यम से लालू परिवार और राजद पर निशाना साधा है. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 15, 2025, 11:54 AM IST

प्रचंड जीत के बाद JDU का RJD पर पोस्टर अटैक
प्रचंड जीत के बाद JDU का RJD पर पोस्टर अटैक

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की जीत के बाद जदयू ने एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को धृतराष्ट्र, राबड़ी देवी को गांधारी और तेजस्वी यादव को दुर्योधन के रूप में दिखाया गया है. इस पोस्टर में जदयू के राज्यसभा सांसद संजय यादव को भी जगह दी गई है. पटना के बेली रोड पर लगाए गए इस पोस्टर से जदयू ने अपने विरोधियों पर निशाना साधने का काम किया है. साथ ही, पोस्टर में धृतराष्ट्र को यह कहते हुए दिखाया गया है, 'संजय, तुमको क्या दिख रहा है?' इस सवाल का जवाब देते हुए संजय यादव ने कहा, 'महाराज, हमको तो हरियाणा वाला मॉल दिख रहा है.' सुबह-सुबह लगाए गए पोस्टर से विपक्ष पर निशाना साधा है, जिसने राजद पर हास्य करने की कोशिश की गई है.

एनडीए को प्रचंड जीत
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को प्रचंड जीत मिली. वहीं जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी की हार पर कहा कि हमारी हार में भी जनता की जीत छिपी है. जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लिखा, ये जयचंदों की करारी हार है. हमने पहले ही कहा था कि इस चुनाव के बाद बिहार से कांग्रेस खत्म हो जाएगी, और आज कहने की जरूरत नहीं है, साफ-साफ दिख भी गया है. मैं तो हारकर भी जीता हूं, क्योंकि मेरे साथ जनता का प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद है.

जयचंदों ने आरजेडी को कर दिया खोखला
तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए लिखा कि यह सच्चाई कड़वी है. इन जयचंदों ने आरजेडी को भीतर से खोखला कर दिया है, बर्बाद कर दिया. इसी वजह से आज तेजस्वी यादव फेलस्वी हो गया. जिन्होंने अपनी कुर्सी और अपनी राजनीति बचाने के लिए अपने ही घर को आग लगा दी, इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है. बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों में से 89 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खाते में 85 सीटें आई हैं.

रिपोर्ट: निषेद कुमार

