JDU Candidates 2nd List: जेडीयू ने दूसरी लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम जारी किए, काराकाट से महाबली सिंह को मिला टिकट

JDU Candidates 2nd List Released: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में कुल 44 उम्मीदवारों के नाम हैं. पार्टी ने काराकाट सीट से महाबली सिंह को टिकट दिया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 16, 2025, 11:30 AM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
JDU Candidates 2nd List Released: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में कुल 44 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं. इससे पहले पार्टी ने बुधवार (16 अक्टूबर) को 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी. पार्टी की दूसरी लिस्ट में चार मुस्लिम नेताओं के नाम हैं, जबकि पहली लिस्ट में एक भी मुसलमान समाज को एक भी टिकट नहीं मिली थी.

खबर अपडेट हो रही है...

JDU Candidates List bihar chunav 2025 nitish kumar

