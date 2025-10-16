JDU Candidates 2nd List: जेडीयू ने दूसरी लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम जारी किए, काराकाट से महाबली सिंह को मिला टिकट

JDU Candidates 2nd List Released: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में कुल 44 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं. इससे पहले पार्टी ने बुधवार (16 अक्टूबर) को 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी. पार्टी की दूसरी लिस्ट में चार मुस्लिम नेताओं के नाम हैं, जबकि पहली लिस्ट में एक भी मुसलमान समाज को एक भी टिकट नहीं मिली थी.

