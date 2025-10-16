JDU Muslim Candidate List: नीतीश कुमार ने सुधारी अपनी गलती, दूसरी लिस्ट में 4 मुस्लिमों को टिकट

JDU Muslim Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जदयू ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. खास बात यह है कि पार्टी ने 4 मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया है. जदयू ने अपने कोटे की सभी 101 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार न होने के बाद दूसरी लिस्ट में 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर पार्टी ने समावेशी राजनीति का संदेश देने की कोशिश की है.

ये हैं 4 मुस्लिम उम्मीदवार

शगुफ्ता अजीम को अररिया विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा है. वहीं, मंजर आलम को जोकीहाट से टिकट दिया है. सबा जफर को अमौर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है. जबरि, जमा खान को चैनपुर से कैंडिडेट के तौर पर मुहर लगाया है.