JDU Candidates List: JDU की पहली लिस्ट में लेसी सिंह, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी को मिला टिकट- सूत्र

JDU Candidates First List: एनडीए में सीट शेयरिंग को डील लगभग तय हो चुकी है. आज यानी शनिवार (11 अक्टूबर) की शाम को आधिकारिक रूप से सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी. इस बीच जेडीयू ने अपने कैंडिडेट की पहली लिस्ट भी तैयार कर ली है. सूत्रों के मुताबिक, जेडीयू की पहली लिस्ट में वैशाली से सिद्धार्थ पटेल, फुलपरास से शीला मंडल, धमदाहा से लेसी सिंह की टिकट पक्की है. इसके अलावा हरलाखी से सुधांशु शेखर, बड़हरिया से इंद्रदेव पटेल और महानार से उमेश कुशवाहा को टिकट दिया गया है. यह सभी नेता आगामी 14 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगे.

कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे, बरारी से विजय निषाद, सुपौल से विजेंद्र यादव, रुन्नीसैदपुर से पंकज मिश्रा और अमरपुर से जयंत राज को टिकट मिला है. वहीं मोकामा से अनंत सिंह को टिकट मिलना तय है. केसरिया से शालिनी मिश्रा, आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव और जहानाबाद से चंदेश्वर चंद्रवंशी का टिकट फाइनल हो गया है. घोसी से पूर्व सांसद अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज, बिहारीगंज से निरंजन मेहता, बहादुरगंज से मदन सहनी, भोरे से सुनील कुमार और सराय रंजन से विजय चौधरी को टिकट मिला है.

