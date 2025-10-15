JDU Candidates List: नीतीश कुमार को अपने पुराने सिपाहियों पर पूरा भरोसा! JDU की पहली लिस्ट में 6 मंत्रियों के नाम

CM Nitish Kumar 6 Ministers Got Ticket: बिहार चुनाव के लिए सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है. पहली लिस्ट में जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं. जेडीयू की पहली लिस्ट से साफ हो गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पुराने सिपाहियों पर पूरा भरोसा जताया है. जेडीयू की पहली लिस्ट में बिहार सरकार के 6 मंत्रियों को टिकट मिला है. इनमें मंत्री रत्नेश सादा, मंत्री मदन सहनी, मंत्री सुनील कुमार, मंत्री महेश्वर हजारी, मंत्री विजय चौधरी और मंत्री श्रवण कुमार शामिल हैं.

