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'कभी-कभी मतभेद हो जाते हैं, लेकिन...', अनंत सिंह-नीरज कुमार विवाद में JDU को क्यों देनी पड़ रही इतनी सफाई?

अनंत सिंह और नीरज कुमार के झगड़े को जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने इसे चुनाव से पहले की सामान्य खींचतान बताया. उन्होंने कहा कि कभी-कभी मतभेद हो जाते हैं. वहीं, दो दिग्गज नेताओं में मचे इस घमासान से पार्टी की साख गिर रही है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Sep 20, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 02:24 PM IST
'कभी-कभी मतभेद हो जाते हैं, लेकिन...', अनंत सिंह-नीरज कुमार विवाद में JDU को क्यों देनी पड़ रही इतनी सफाई?
Image Credit: अनंत सिंह-नीरज कुमार विवाद में JDU को क्यों देनी पड़ रही इतनी सफाई? (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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