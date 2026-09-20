'कभी-कभी मतभेद हो जाते हैं, लेकिन...', अनंत सिंह-नीरज कुमार विवाद में JDU को क्यों देनी पड़ रही इतनी सफाई?

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बिहार MLC चुनाव को लेकर मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह और पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार के बीच झगड़ा बढ़ता ही जा रही है. वहीं, पार्टी लगातार इससे इनकार कर रही है. जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने इसे चुनाव से पहले की सामान्य खींचतान बताया. उन्होंने कहा कि अभी चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है. कभी-कभी मतभेद हो जाते हैं. लेकिन एनडीए एक बड़ा परिवार है और इसके सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं. बिहार में हमारी कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की है. इसलिए, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है. हमें अब भी भरोसा है कि सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया जाएगा.
जानकारी के मुताबिक, अब पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा खुद इस मामले को हैंडल करेंगे. डैमेज कंट्रोल के लिए मैदान में उतरने से पहले ही संजय झा ने पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि पार्टी के वरीय नेता देख रहे हैं, जल्द ही इसका रास्ता निकाल लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पार्टी में यह सब होता रहता है. जहां ज्यादा बर्तन होते हैं तो वे बजते रहते हैं. संजय झा ने भले ही इसे मामूली विवाद बताया हो, लेकिन पार्टी नेताओं की यह जंग खत्म होने की बजाय बढ़ती जा रही है.
इधर, दो दिग्गज नेताओं में मचे इस घमासान से पार्टी की साख गिर रही है. सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के कई नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और पार्टी के अन्य सीनियर नेताओं से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है. इसके बाद निशांत ने भी इस संबंध में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की. यह भी संदेश अनंत सिंह तक पहुंचाया गया. बावजूद अनंत सिंह अपने रुख पर अड़े हुए हैं. वह तो नीरज कुमार को पार्टी का उम्मीदवार मानने से भी इनकार कर रहे हैं. उन्होंने साफ कहा है कि नीरज कुमार पार्टी के उम्मीदवार नहीं हैं. उनका चुनाव चिह्न तीर नहीं है.