Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3069416
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

विधानसभा चुनाव में 'भितरघात' करने वाले 12 नेताओं को JDU ने दिखाया बाहर का रास्ता, 6 साल के लिए किया निष्कासित

Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने 12 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है. पत्र पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने हस्ताक्षर किया है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Jan 10, 2026, 08:56 AM IST

Trending Photos

विधानसभा चुनाव में 'भितरघात' करने वाले 12 नेताओं को JDU ने दिखाया बाहर का रास्ता, 6 साल के लिए किया निष्कासित (फाइल फोटो)
विधानसभा चुनाव में 'भितरघात' करने वाले 12 नेताओं को JDU ने दिखाया बाहर का रास्ता, 6 साल के लिए किया निष्कासित (फाइल फोटो)

Bihar News: बिहार में बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 202 सीटों पर जीत हासिल की. वही, अब सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में 'ऑपरेशन क्लीन' शुरू हो गया है. जेडीयू ने विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी और एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ काम करने वाले 12 नेताओं पर एक्शन लिया है और 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया. निष्कासित लोगों में पूर्व विधायक अशोक सिंह का नाम भी शामिल है.

पार्टी ने इन नेताओं पर लिया एक्शन
जदयू ने पत्र जारी कर लिखा- 'बिहार विधानसभा आम चुनाव वर्ष-2025 में दल/गठबंधन प्रत्याशियों के विरूद्ध कार्य करने वाले आरोपित पार्टी के पदाधिकारियों के संबंध में पार्टी द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर निम्नांकित को 6 वर्षों के लिए दल से निष्कासित किया जाता है.' 6 साल के लिए निष्कासित हुए ये नेता नेता औरंगाबाद, गायकी, सहरसा, सीवान, दरभंगा और जहानाबाद के रहने वाले हैं. इनमें अशोक सिंह (पूर्व विधायक), रामदास सदा, संजीव कुमार सिंह (औरंगाबाद), संजय कुशवाहा, कमला दशहरा, (सीवान), प्रिंस साहा (सहरसा), अविनाश लाल देव (दरभंगा) गोपाल शर्मा, महेंद्र सिंह, दास मुर्तजा शोधकर्ता, अमित कुमार पम्मू (जहानाबाद) और मो. जमीलुर्रहमान का नाम शामिल है.

एक्शन से पार्टी ने दिया कड़ा संदेश
बिहार विधानसभा चुनाव के बाद JDU की इस कार्रवाई को पार्टी के भीतर अनुशासन बनाए रखने और भविष्य के लिए एक चेतावनी के रूप में समझा जा सकता है. जदयू द्वारा जारी किए गए पत्र पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के हस्ताक्षर हैं, जो यह स्पष्ट करता है कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाने वाले किसी भी नेता को बर्दाश्त नहीं करेगी. चुनाव के लिए गए इस एक्शन से इतना तो साफ है कि पार्टी अपने आप को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'हार के डर से बदहवास हैं ममता बनर्जी': सरावगी ने बंगाल की रेड पर साधा निशाना

TAGS

Bihar NewsBihar politics

Trending news

Bihar News
विधानसभा चुनाव में 'भितरघात' करने वाले 12 नेताओं को JDU ने दिखाया बाहर का रास्ता
Pawan Singh
तीसरी शादी या पब्लिसिटी स्टंट? इस हसीना के इंस्टाग्राम से लेकर डीपी तक छाए पवन सिंह
Jamui Crime News
जमुई में अपराधियों के हौसले बुलंद, पिस्टल की नोक पर सर्राफा कारोबारी से 50 लाख लूटे
Jharkhand Weather
झारखंड में हाड़ कंपकंपाने वाली सर्दी, AQI ने भी तोड़ा 'दम'! जानें IMD का अलर्ट
jehanabad fire news
जहानाबाद में जलकर राख हुई किसानों की मेहनत: खलिहान में लगी आग 5 बीघे की धान स्वाहा
Bihar politics
'हार के डर से बदहवास हैं ममता बनर्जी': सरावगी ने बंगाल की रेड पर साधा निशाना
Patna Weather
पटना में कैसा है 10 जनवरी का मौसम? AQI हुआ 'खतरनाक'... चेक करें अपडेट
Bihar Weather
सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर समेत 25 जिलों में IMD का अलर्ट, अभी और बढ़ेगी कनकनी
Bettiah news
बेतिया कोर्ट में 'हाई अलर्ट': अदालतों को उड़ाने की धमकी के बाद छावनी बना परिसर
Bagaha News
बगहा में बवाल! गन्ने के दाम पर किसानों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल