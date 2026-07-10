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JDU नेता छोटू सिंह 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित, संजय झा के घर पर किया था हंगामा

Patna News: जदयू ने अपने पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव के ऊपर कार्रवाई की है. जदयू ने छोटू सिंह की सदस्यता रद्द करते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 10, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:33 PM IST
JDU नेता छोटू सिंह 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित, संजय झा के घर पर किया था हंगामा
Image Credit: (File Photo) JDU नेता छोटू सिंह 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासितSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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