JDU नेता छोटू सिंह 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित, संजय झा के घर पर किया था हंगामा

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जदयू ने अनुशासनहीनता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पार्टी ने अपने पूर्व प्रदेश महासचिव अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह को प्राथमिक सदस्यता से रद्द करते हुए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है. जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पत्र जारी कर इस फैसले की आधिकारिक जानकारी दी.
दरअसल, यह पूरी कार्रवाई 10 जुलाई, 2026 दिन शुक्रवार सुबह हुई एक हाई-प्रोफाइल घटना के बाद की गई है. बताया जा रहा है कि संगठन में कोई पद या जगह न मिलने से नाराज छोटू सिंह शुक्रवार सुबह जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर पहुंचे थे. यहां उन्होंने जमकर हंगामा किया.
जदयू ने पूर्व प्रदेश महासचिव अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह की इस हरकत को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधि माना. इसके बाद पार्टी नेतृत्व ने तुरंत कड़ा रुख अपनाया. जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की तरफ से जारी पत्र में साफ किया गया है कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और इसे तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा