JDU Candidates List: जेडीयू की पहली लिस्ट 57 उम्मीदवारों के नाम, सोनबरसा से रत्नेश सादा को फिर मिला टिकट

Bihar Vidhan Sabha Chuanv 2025: एनडीए में सीट शेयरिंग पर मचे घमासान के बीच नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. पहली लिस्ट में कुल 57 उम्मीदवारों के नाम हैं. इस लिस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम नहीं है, जबकि साल भर उनके सियासत में आने की अटकलबाजी से सयासी पारा चढ़ा रहा.
JDU Candidates List: बिहार चुनाव के लिए सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है. पहली लिस्ट में जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्री रत्नेश सदा की सीट सोनबरसा से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है. पार्टी ने सोनबरसा से एक बार फिर से रत्नेश सदा को ही मैदान में उतारा है. बता दें कि सीट शेयरिंग के दौरान सोनबरसा सीट लोजपा-रामविलास के खाते में जाने पर सीएम नीतीश कुमार ने काफी नाराजगी जताई थी. सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने बीजेपी नेताओं को फिर से सीटों का बंटवारा करने का निर्देश दिया था. सीएम की नाराजगी के कारण ही एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिरी वक्त में टालनी पड़ी थी. बात इतनी बिगड़ गई थी कि पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार से फोन पर बात की थी.
पहली लिस्ट में किस-किसको मिला टिकट?
