JDU Candidates List: जेडीयू की पहली लिस्ट 57 उम्मीदवारों के नाम, सोनबरसा से रत्नेश सादा को फिर मिला टिकट

JDU Candidates List: बिहार चुनाव के लिए सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है. पहली लिस्ट में जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्री रत्नेश सदा की सीट सोनबरसा से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है. पार्टी ने सोनबरसा से एक बार फिर से रत्नेश सदा को ही मैदान में उतारा है. बता दें कि सीट शेयरिंग के दौरान सोनबरसा सीट लोजपा-रामविलास के खाते में जाने पर सीएम नीतीश कुमार ने काफी नाराजगी जताई थी. सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने बीजेपी नेताओं को फिर से सीटों का बंटवारा करने का निर्देश दिया था. सीएम की नाराजगी के कारण ही एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिरी वक्त में टालनी पड़ी थी. बात इतनी बिगड़ गई थी कि पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार से फोन पर बात की थी.

पहली लिस्ट में किस-किसको मिला टिकट?

आलमनगर- नरेन्द्र नारायण यादव बिहारीगंज- निरंजन कुमार मेहता सिंहेश्वर- रमेश ऋषिदेव मधेपुरा- कविता साहा सोनबरसा- रत्नेश सादा महिषी- गुंजेश्वर साह कुशेश्वरस्थान- अतिरेक कुमार बेनीपुर- विनय कुमार चौधरी दरंभगा ग्रामीण- ईश्वर मंडल बहादुरपुर- मदन सहनी गायघाट- कोमल सिंह मीनापुर- अजय कुशवाहा सकरा- आदित्य कुमार कांटी- ई. अजीत कुमार कुचायकोट- अमरेन्द्र कुमार पांडेय भोरे- सुनील कुमार हथुआ- रामसेवक सिंह बरौली- मंजीत सिंह जीरादेई- भीषम कुशवाहा रघुनाथपुर- विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह बणहरिया- इंद्रदेव पटेल महाराजगंज- हेम नारायण सेन एकमा- धूमल सिंह मांझी- रणधीर सिंह परसा- छोटेलाल राय वैशाली- सिद्धार्थ पटेल राजापाकर- महेंद्र राम महनार- उमेश सिंह कुशवाहा कल्याणपुर- महेश्वर हजारी वारिशनगर- डॉ. मांजरिक मृणाल समस्तीपुर- अश्वमेध देवी मोरवा- विद्यासागर सिंह निषाद सराय रंजन- विजय कुमार चौधरी विभूतिपुर- रवीना कुशवाहा हसनपुर- राजकुमार राय चेरिया बरियारपुर- अभिषेक कुमार मटिहानी- राजकुमार सिंह अलौली- रामचंद्र सदा खगड़िया- बबलू मंडल बेलदौर- पन्नालाल पटेल जमालपुर- नचिकेता मंडल सूर्यगढ़ा- रामानंद मंडल शेखपुरा- रणधीर कुमार सोनी बरबीघा- डॉ. कुमार पुष्पंजय अस्थावां- जितेंद्र कुमार राजगीर- कौशल किशोर इस्लामपुर- रुहेल रंजन हिलसा- कृष्ण मुरारी रंजन उर्फ प्रेम मुखिया नालंदा- श्रवण कुमार हरनौत- हरि नारायण सिंह मोकामा- अनंत सिंह फुरवारी- श्याम रजक मसौढ़ी- अरुण मांझी संदेश- राधा चरण साह जगदीशपुर- भगवान सिंह कुशवाहा डुमरांव- राहुल सिंह राजपुर- संतोष कुमार निराला

