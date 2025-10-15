Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2962487
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

JDU Candidates List: जेडीयू की पहली लिस्ट 57 उम्मीदवारों के नाम, सोनबरसा से रत्नेश सादा को फिर मिला टिकट

Bihar Vidhan Sabha Chuanv 2025: एनडीए में सीट शेयरिंग पर मचे घमासान के बीच नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. पहली लिस्ट में कुल 57 उम्मीदवारों के नाम हैं. इस लिस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम नहीं है, जबकि साल भर उनके सियासत में आने की अटकलबाजी से सयासी पारा चढ़ा रहा.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 15, 2025, 01:06 PM IST

Trending Photos

सीएम नीतीश कुमार
सीएम नीतीश कुमार

JDU Candidates List: बिहार चुनाव के लिए सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है. पहली लिस्ट में जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्री रत्नेश सदा की सीट सोनबरसा से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है. पार्टी ने सोनबरसा से एक बार फिर से रत्नेश सदा को ही मैदान में उतारा है. बता दें कि सीट शेयरिंग के दौरान सोनबरसा सीट लोजपा-रामविलास के खाते में जाने पर सीएम नीतीश कुमार ने काफी नाराजगी जताई थी. सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने बीजेपी नेताओं को फिर से सीटों का बंटवारा करने का निर्देश दिया था. सीएम की नाराजगी के कारण ही एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिरी वक्त में टालनी पड़ी थी. बात इतनी बिगड़ गई थी कि पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार से फोन पर बात की थी.

पहली लिस्ट में किस-किसको मिला टिकट?

  1. आलमनगर- नरेन्द्र नारायण यादव 
  2. बिहारीगंज- निरंजन कुमार मेहता 
  3. सिंहेश्वर- रमेश ऋषिदेव 
  4. मधेपुरा- कविता साहा 
  5. सोनबरसा- रत्नेश सादा 
  6. महिषी- गुंजेश्वर साह 
  7. कुशेश्वरस्थान- अतिरेक कुमार 
  8. बेनीपुर- विनय कुमार चौधरी 
  9. दरंभगा ग्रामीण- ईश्वर मंडल 
  10. बहादुरपुर- मदन सहनी 
  11. गायघाट- कोमल सिंह 
  12. मीनापुर- अजय कुशवाहा 
  13. सकरा- आदित्य कुमार 
  14. कांटी- ई. अजीत कुमार 
  15. कुचायकोट- अमरेन्द्र कुमार पांडेय 
  16. भोरे- सुनील कुमार 
  17. हथुआ- रामसेवक सिंह 
  18. बरौली- मंजीत सिंह 
  19. जीरादेई- भीषम कुशवाहा 
  20. रघुनाथपुर- विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह
  21. बणहरिया- इंद्रदेव पटेल
  22. महाराजगंज- हेम नारायण सेन
  23. एकमा- धूमल सिंह
  24. मांझी- रणधीर सिंह
  25. परसा- छोटेलाल राय
  26. वैशाली- सिद्धार्थ पटेल
  27. राजापाकर- महेंद्र राम
  28. महनार- उमेश सिंह कुशवाहा
  29. कल्याणपुर- महेश्वर हजारी
  30. वारिशनगर- डॉ. मांजरिक मृणाल
  31. समस्तीपुर- अश्वमेध देवी
  32. मोरवा- विद्यासागर सिंह निषाद
  33. सराय रंजन- विजय कुमार चौधरी
  34. विभूतिपुर- रवीना कुशवाहा
  35. हसनपुर- राजकुमार राय
  36. चेरिया बरियारपुर- अभिषेक कुमार
  37. मटिहानी- राजकुमार सिंह
  38. अलौली- रामचंद्र सदा
  39. खगड़िया- बबलू मंडल
  40. बेलदौर- पन्नालाल पटेल
  41. जमालपुर- नचिकेता मंडल
  42. सूर्यगढ़ा- रामानंद मंडल
  43. शेखपुरा- रणधीर कुमार सोनी
  44. बरबीघा- डॉ. कुमार पुष्पंजय
  45. अस्थावां- जितेंद्र कुमार
  46. राजगीर- कौशल किशोर
  47. इस्लामपुर- रुहेल रंजन
  48. हिलसा- कृष्ण मुरारी रंजन उर्फ प्रेम मुखिया
  49. नालंदा- श्रवण कुमार
  50. हरनौत- हरि नारायण सिंह
  51. मोकामा- अनंत सिंह
  52. फुरवारी- श्याम रजक
  53. मसौढ़ी- अरुण मांझी
  54. संदेश- राधा चरण साह
  55. जगदीशपुर- भगवान सिंह कुशवाहा
  56. डुमरांव- राहुल सिंह
  57. राजपुर- संतोष कुमार निराला

ये भी पढ़ें- RJD की पहली लिस्ट में दिखी मुसलमानों पर भारी पड़े यादव! आधी आबादी को सिर्फ एक टिकट

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

JDU Candidates Listbihar chunav 2025nitish kumar

Trending news

CM Hemant Soren
'न विस्थापन होगा, न छिनेगा वन अधिकार', सारंडा जंगल को लेकर सीएम सोरेन का बड़ा ऐलान
Bhojpuri news
'मैं नहीं, पत्नी चुनाव लड़ेंगी, उन्हें मना रहा हूं', खेसारी ने ला दिया नया ट्विस्ट
JDU Candidates List
JDU की पहली लिस्ट 57 उम्मीदवारों के नाम, सोनबरसा से रत्नेश सादा को फिर मिला टिकट
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: आज कांग्रेस जारी कर सकती है पहली लिस्ट: मोहम्मद जावेद
Jehanabad news
पोलिंग ट्रेनिंग के लिए निकले थे शिक्षक, जहानाबाद में सड़क हादसे ने ली जान
Bhojpuri news
फिल्म 'सास बहू और यमराज' का 'आई है दिवाली' गाना छा गया, होने लगी आम्रपाली की चर्चा
Bihar Vishansabha chunav 2025
लोकसभा चुनाव में आश्विनी चौबे बेटिकट और विधानसभा चुनाव में बेटे को मौका नहीं मिला
RJD Candidates List
RJD की पहली लिस्ट में दिखी मुसलमानों पर भारी पड़े यादव! आधी आबादी को सिर्फ एक टिकट
Ghatshila by-election
घाटशिला सीट पर बीजेपी घोषित किया प्रत्याशी, बाबूलाल सोरेन को दिया टिकट
bihar chunav 2025
शहाबुद्दीन की विरासत संभालेंगे बेटे ओसामा! RJD ने सिवान की इस सीट से मैदान में उतारा