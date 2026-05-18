तेजस्वी के 'M' पर नीतीश की जेडीयू की नजर, बंद कमरे में मुसलमानों को लेकर हुई लंबी गुफ्तगु

Bihar Politics: JDU के MLC खालिद अनवर के आवास पर सीमांचल के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुख नेताओं की एक गोपनीय बैठक हुई. इस बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी भी शामिल हुए.
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Bihar Politics: बिहार में BJP का मुख्यमंत्री बनते ही JDU अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट करने में लग गई है. पार्टी का खास ध्यान सीमांचल क्षेत्र के मुसलमानों पर है, जो ओवैसी और राजद, कांग्रेस के कोर वोटर माने जाते है. आज, JDU के MLC खालिद अनवर के आवास पर सीमांचल के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुख नेताओं की एक गोपनीय बैठक हुई. इस बैठक में JDU के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए, जिनमें नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी भी थे. यह बैठक बंद दरवाजों के पीछे हुई और लगभग एक घंटे तक चली.
सीमांचल से आए मुसलमानों को उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में सभी मुसलमानों के कल्याण के लिए काम किया है. लेकिन सभी मुसलमान वोट नहीं देते, नीतीश कुमार को और जेडीयू के किए गए कामों के बारे में सीमांचल में प्रचार प्रसार करना है. मुसलमान को बताना है कि नीतीश कुमार ने उनके लिए कितना काम किया है. ओवैसी को लेकर उन्होंने कहा कि ओवैसी, कांग्रेस या RJD की बातों में नहीं आना है. उन लोगों ने मुसलमानों को ठगा है. बता दें कि ये चर्चाएं बंद कमरे के पीछे हुईं.
उप-मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि यह कोई औपचारिक बैठक नहीं थी, बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के साथ एक संवाद था. उन्होंने जोर देकर कहा कि जो लोग हमारे लिए काम करेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे. विजय चौधरी ने आगे कहा कि यह बड़े हर्ष की बात है कि इन लोगों का झुकाव NDA की ओर काफी बढ़ा है और यह संतोषजनक है कि हमने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए लगातार काम करते हैं.
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जब विजय चौधरी से आनंद मोहन के बयान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने लगातार चार बार यही कहा कि हमने उनका बयान नहीं देखा है, हमने उनका बयान नहीं देखा है, हमने उनका बयान नहीं देखा है, हमने उनका बयान नहीं देखा है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बिहार से पलायन करके बिहार के बाहर गए लोगों को बुलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही हैं, क्योंकि एक बार जब यहां उद्योग स्थापित हो जाएंगे, तो बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा और उन्हें बाहर से यहां वापस आना ही पड़ेगा.
वहीं, जेडीयू MLC खालिद अनवर ने कहा कि बैठक हुई है. ऑफिस बैठक को आप जो नाम दें. जनता दल यूनाइटेड और हमारे नेता और पूरी पार्टी यह समझने का प्रयास किया कि सीमांचल के मुसलमान और बिहार के मुसलमान उनके बारे में क्या सोचती है. बिहार के मुसलमान को बरगलाया गया चाहे SIR का मामला हो CA का मामला हो. इस बैठक में सभी मुसलमान भाइयों ने कहा कि हम लोग नीतीश कुमार के साथ अब खड़े होंगे.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा