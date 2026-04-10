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हरिवंश नारायण सिंह (फाइल फोटो)
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राज्यसभा के उपसभापति बने रहेंगे हरिवंश नारायण, कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति ने किया नामित

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने राज्यसभा के लिए नामित कर दिया है. बतौर सदस्य उनका कार्यकाल आज यानी 10 अप्रैल को समाप्त हो रहा है. वहीं रिक्त हो रही सीट के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है. जेडीयू से हरिवंश बाबू की जगह इस बार नीतीश कुमार ने खुद राज्यसभा जाने का निर्णय लिया था. नीतीश कुमार के जाने से हरिवंश बाबू को दोबारा मौका नहीं दिया गया था. इसके बाद उच्च सदन से हरिवंश की विदाई तय मानी जा रही थी, लेकिन आखिरी मौके पर उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने राज्यसभा के लिए नामित कर दिया है.

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