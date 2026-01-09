Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3069185
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

सीएम नीतीश को 'भारत रत्न' देने की मांग, जदयू ने केंद्र सरकार के पाले में डाली गेंद, केसी त्यागी ने लिखा पत्र

CM Nitish Kumar Bharat Ratna: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 'भारत रत्न' देने की मांग उठी है. जदयू नेता केसी त्यागी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Jan 09, 2026, 10:36 PM IST

Trending Photos

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 'भारत रत्न' देने की मांग (File Photo)
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 'भारत रत्न' देने की मांग (File Photo)

CM Nitish Kumar: जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 जनवरी, 2026 दिन शुक्रवार को पत्र लिखकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का सर्वोच्च सम्मान देने की मांग की. केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि समाजवादी आंदोलन के बचे अनमोल रत्न नीतीश कुमार भारत रत्न के योग्य हैं. उन्हें इस सम्मान से नवाजा जाए.

केसी त्यागी ने पत्र में लिखा कि 30 मार्च 2024 हमारे पुरखों के सम्मान का दिन है. आपके प्रयासों से उन्हें भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत किया गया था. स्व. चौधरी चरण सिंह और स्व. कर्पूरी ठाकुर द्वारा किए गए जनहित और कृषक, हाशिए पर गए लोगों को संगठित कर उन्हें सम्मान दिलाने का सार्थक प्रयास किया गया था.

पत्र में आगे लिखा है कि आपके इन्हीं प्रयासों से अभिभूत होकर निवेदन है कि समाजवादी आंदोलन के बचे अनमोल रत्न नीतीश कुमार भी इस सम्मान के योग्य हैं. पहले भी जीवित रहते हुए कई नायकों को यह सम्मान मिल चुका है. करोड़ों जनमानस की ओर से आपसे आशा और निवेदन है कि प्रिय नेता नीतीश कुमार को इस सम्मान से नवाजा जाए ताकि इतिहास आपके प्रयासों को देर तक सराहे.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि, यह कोई पहला मौका नहीं है, जब नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग उठी हो. इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी नीतीश कुमार के साथ-साथ ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक के लिए भारत रत्न की मांग कर चुके हैं. दिसंबर 2024 में गिरिराज सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि नीतीश कुमार ने राज्य के विकास के लिए काम किया है. नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक ओडिशा की सेवा की है. ऐसे लोगों को भारत रत्न जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जाना चाहिए.

बता दें कि मौजूदा समय में नीतीश कुमार दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल रहे हैं. हालांकि, ऐसे बहुत कम लोग ही हैं, जिन्हें जीवित रहते देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया हो.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें: 'लालू परिवार और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक', नित्यानंद राय का तीखा हमला

TAGS

JDU leader KC TyagiCM nitish kumarBharat RatnaBihar News

Trending news

JDU leader KC Tyagi
सीएम नीतीश को 'भारत रत्न' देने की मांग, जदयू ने केंद्र सरकार के पाले में डाली गेंद
Bihar government
जमाबंदी वेरिफिकेशन के लिए बिहार सरकार का बड़ा कदम: 15 अफसरों की तैनाती, यहां देखें
Bihar News
बिहार पुलिस में 'महा-तबादला', 71 IPS इधर से उधर, देखें पूरी लिस्ट
Bihar News
काम में सुस्ती बर्दाश्त नहीं: प्रधान सचिव ने कहा-'प्रमोशन मिल गया, काम की गति बढ़ाएं'
RJD MP
'वोट खरीदकर बनी है सरकार, बिहार चुनाव में प्रशासन ने किया नंगा नाच'
Bihar News
खेतों तक पहुंचा पानी,किसानों के खिले चेहरे!6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लौटेगी हरियाली
Aams Darbhanga Expressway
बिहार के विकास को लगेंगे पंख: नए साल में मिल सकता है पहला सिक्स लेन एक्सप्रेसवे
Patna Science City
बटन दबाइए, रॉकेट उड़ाइए, पटना में साकार हुआ नीतीश कुमार का 'ड्रीम प्रोजेक्ट'
Nityanand Ra
'लालू परिवार और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक', नित्यानंद राय का तीखा हमला
Nawada News
प्रेग्नेंट करो... 10 लाख ले जाओ, नवादा में चल रही थी 'विक्की डोनर' वाली स्कीम