तेजस्वी यादव का नाम डिकोड! जानिए जदयू ने T.E.J.A.S.H.W.I. को कैसे किया Decoded
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2910777
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

तेजस्वी यादव का नाम डिकोड! जानिए जदयू ने T.E.J.A.S.H.W.I. को कैसे किया Decoded

JDU leader Neeraj Kumar: जदयू बिहार विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के नाम का डिकोड किया है. साथ ही उन्होंने तेजस्वी के नाम के हर अंक का एक अलग मीनिंग बताते हुए एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि बिहार को कम चाहिए ना कि ड्रामा.

Written By  Shailendra |Last Updated: Sep 06, 2025, 12:08 PM IST

Trending Photos

नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के नाम को किया डिकोड (File Photo)
नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के नाम को किया डिकोड (File Photo)

Bihar Politics: जदयू नेता नीरज कुमार (JDU leader Neeraj Kumar) ने राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के नाम को 'डिकोड' किया है. यह एक राजनीतिक हमले के रूप में किया गया है, जिसमें नीरज कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तेजस्वी (T.E.J.A.S.H.W.I.) के प्रत्येक अक्षर को एक-एक कर डिकोड किया. चलिए जानते हैं कि जदयू नेता कैसे-कैसे डिकोड किया और क्या मीनिंग निकाला है.

T.E.J.A.S.H.W.I. Decoded

T- Troublemaker
E- Escapist
J- Jealous
A- Arrogant
S- Selfish
H- Hypocrite
W- Wasteful
I- Incompetent यानी सिर्फ Total Egotistic. बिहार को चाहिए काम, न कि ड्रामा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'गुंडों के हवाले बिहार', वैशाली में पुलिस टीम पर हमला, RJD-कांग्रेस ने सरकार को घेरा

दरअसल, जदयू बिहार विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार ने इस 'डिकोडिंग' का इस्तेमाल तेजस्वी यादव पर स्वार्थी, अहंकारी और पाखंडी होने का आरोप लगाने के लिए भी किया है. उन्होंने तेजस्वी पर बिहार की जनता के काम पर ध्यान देने के बजाय राजनीतिक नाटकों में अपना समय बर्बाद करने का आरोप लगाया. अब बिहार में जदयू और राजद के बीच इस पोस्ट के बाद से बड़ा सियासी घमासान छिड़ सकता है, जो पहले से ही चली आ रही है.

यह भी पढ़ें:ऐ मोदी जी, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में?- लालू यादव

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Tejashwi YadavBihar News

Trending news

Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव का नाम डिकोड! जानिए जदयू ने T.E.J.A.S.H.W.I. को कैसे किया Decoded
West Champaran
अजरूद्दीन, जाहिद, शेख केयाजन और दिलशाद ने लड़की का किया था गैंगरेप, 2 गिरफ्तार,
Vaishali news
'गुंडों के हवाले बिहार', वैशाली में पुलिस टीम पर हमला, RJD-कांग्रेस ने सरकार को घेरा
Bihar News
आइसक्रीम के पैसों को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा, Police टीम पर हमला, हथियार छीने!
Bihar News
वेश बदलकर बिहार में छिपा था आतंकी, NIA ने दबोचा, जानिए क्या है अमृतसर ग्रेनेड हमला
Sheikhpura district
शेखपुरा के इस स्कूल में मिले 15 सांप, 2 पानी में भागे, प्रिंसिपल बोले-करेंगे निगरानी
Bihar News
दीपावली-छठ पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी! 17 स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ी,चेक कीजिए
Bihar News
हॉस्पिटल से घर लौटा डॉक्टर, खाना खाया और कमरे में खुद को मारी गोली, मौत
Forbesganj News
बाइक सवार 3 युवक काल के गाल में समाए, फारबिसगंज में दिल दहला देने वाला हादसा
Bettiah news
घर में सो रही थी नाबालिग, खेत ले जाकर 4 हैवानों ने किया गैंगरेप
;