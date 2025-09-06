तेजस्वी यादव का नाम डिकोड! जानिए जदयू ने T.E.J.A.S.H.W.I. को कैसे किया Decoded

Bihar Politics: जदयू नेता नीरज कुमार (JDU leader Neeraj Kumar) ने राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के नाम को 'डिकोड' किया है. यह एक राजनीतिक हमले के रूप में किया गया है, जिसमें नीरज कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तेजस्वी (T.E.J.A.S.H.W.I.) के प्रत्येक अक्षर को एक-एक कर डिकोड किया. चलिए जानते हैं कि जदयू नेता कैसे-कैसे डिकोड किया और क्या मीनिंग निकाला है.

T.E.J.A.S.H.W.I. Decoded

T- Troublemaker

E- Escapist

J- Jealous

A- Arrogant

S- Selfish

H- Hypocrite

W- Wasteful

I- Incompetent यानी सिर्फ Total Egotistic. बिहार को चाहिए काम, न कि ड्रामा.

दरअसल, जदयू बिहार विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार ने इस 'डिकोडिंग' का इस्तेमाल तेजस्वी यादव पर स्वार्थी, अहंकारी और पाखंडी होने का आरोप लगाने के लिए भी किया है. उन्होंने तेजस्वी पर बिहार की जनता के काम पर ध्यान देने के बजाय राजनीतिक नाटकों में अपना समय बर्बाद करने का आरोप लगाया. अब बिहार में जदयू और राजद के बीच इस पोस्ट के बाद से बड़ा सियासी घमासान छिड़ सकता है, जो पहले से ही चली आ रही है.

