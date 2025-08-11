'सत्ता से बेदखल होते हैं तो बैरिकेड तोड़ते हैं', इंडी अलायंस पर जदयू नेता नीरज कुमार का तंज
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2876204
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'सत्ता से बेदखल होते हैं तो बैरिकेड तोड़ते हैं', इंडी अलायंस पर जदयू नेता नीरज कुमार का तंज

जनता दल यूनाइटेड (जदयू) नेता नीरज कुमार ने 'इंडिया ब्लॉक' के संसद से चुनाव आयोग तक के मार्च पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष सत्ता से बाहर होने पर बैरिकेड तोड़ने जैसे कार्य करता है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 11, 2025, 05:06 PM IST

Trending Photos

नीरज कुमार, जदयू नेता
नीरज कुमार, जदयू नेता

जनता दल यूनाइटेड (जदयू) नेता नीरज कुमार ने 'इंडिया ब्लॉक' के संसद से चुनाव आयोग तक के मार्च पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष सत्ता से बाहर होने पर बैरिकेड तोड़ने जैसे कार्य करता है. सोमवार को इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने मार्च निकाला, जिसमें समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव बैरिकेड पर चढ़े. पुलिस ने कई सांसदों को हिरासत में भी लिया.

जदयू नेता नीरज कुमार ने विपक्षी सांसदों के प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने पर तंज कसते हुए कहा कि इससे गलत संदेश जाता है. उन्होंने विपक्ष की दोहरी नीति पर सवाल उठाया कि सत्ता में रहते हुए वे प्रतिबंधित क्षेत्र में न जाने की सलाह देते हैं, लेकिन सत्ता से बाहर होने पर बैरिकेड तोड़ते हैं. उन्होंने विपक्ष से पूछा, क्या वे सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक संस्था मानते हैं, क्योंकि वे चुनाव आयोग को ऐसी संस्था नहीं मानते.

ये भी पढ़ें: Bihar Assembly Election 2025 Live: SIR पर दिल्ली में विपक्ष का हल्लाबोल, राहुल गांधी सहित कई विपक्षी सांसद में हिरासत में लिए गए

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को चुनाव आयोग से मिले नोटिस पर उन्होंने कहा कि यह तो चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच का मामला है. लेकिन, जहां तक मुझे लगता है, राहुल गांधी को नोटिस का जवाब देना चाहिए. चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और वह संवैधानिक पद पर हैं. जदयू प्रवक्ता ने पीएम मोदी के 'कोसी' वाले बयान पर कहा कि लोकतंत्र में आपत्ति जताने का सभी को अधिकार है, लेकिन सरकार को नामकरण का भी अधिकार है. उन्होंने जोड़ा कि इतिहास नहीं बदलता, और नई पीढ़ी को इतिहास की घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानने की जरूरत है, जो देश की जनता की अपेक्षा है.

बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़े डुप्लिकेट ईपीआईसी (वोटर आईडी) नंबर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह मामला डुप्लीकेसी का है न कि राजनीतिक। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं के स्तर पर डुप्लिकेट ईपीआईसी नंबर की जानकारी सामने आई है. तेजस्वी यादव इसे हठधर्मिता का मुद्दा बना रहे हैं, जबकि विजय सिन्हा ने कहा है कि उन्होंने एक जगह से वोटर कार्ड हटाने के लिए फॉर्म-7 भरा है. जदयू नेता ने कहा कि यह राजनीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि डुप्लीकेसी का मामला है, और यदि कोई गलती है तो उसे ठीक करना लोकतंत्र के लिए उचित होगा.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Neeraj Kumar

Trending news

Gaya News
कमरे में खून ही खून... दरोगा ने काटा दोनों हाथ का नस, आत्महत्या की कोशिश से हड़कंप
Vijay Sinha
चुनाव आयोग ने नोटिस दिया हम उसका जवाब देंगे, दो वोटर कार्ड रखने पर बोले विजय सिन्हा
Jehanabad news
जलजमाव मुक्त होगा जहानाबाद, 11 करोड़ की सौगात और 318 करोड़ का बनेगा ड्रेनेज सिस्टम
Samastipur News
समस्तीपुर में 19 वर्षीय छात्रा की गोली मारकर हत्या, गांव में तनाव और आक्रोश
Patna Metro
पटना मेट्रो को लेकर बड़ा अपडेट, जानें कब से शुरू होगा ट्रायल और किस दिन होगा उद्घाटन
Rajkumar Choubey
पीएम मोदी के आश्वासन के बाद अब विश्वामित्र कॉरिडोर बनने की उम्मीद जगी: राजकुमार चौबे
Supaul News
सुपौल में पानी के दबाव से ग्रामीण पुलिया ध्वस्त, हजारों लोगों की आवाजाही ठप
Sitamarhi News
सीतामढ़ी में लोग अपने हाथों ही क्यों तोड़ रहे अपना घर? कारण जानकर हैरान हो जाएंगे
Godda news
गोड्डा पुलिस ने कुख्यात सूर्या हांसदा को मुठभेड़ में किया ढेर, परिजनों ने उठाए सवाल
Jharkhand Flood
गंगा के उफान से साहिबगंज के कई इलाके जलमग्न, 11 वार्ड बाढ़ से प्रभावीत
;