Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3014352
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'गंगा में डुबकी लगाते तो शायद उनके कुछ पाप धुल जाते', जदयू नेता नीरज कुमार ने राहुल गांधी पर कसा तंज

Bihar News: जदयू नेता नीरज कुमार ने राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल ने बिहार में एक तालाब में डुबकी लगाई थी, अगर वे गंगा में डुबकी लगाते तो शायद उनके कुछ पाप धुल जाते. साथ ही, तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो लज्जा के कारण घर के अंदर कैद हो गए हैं. राहुल गांधी को उन्हें अकेलेपन से बाहर निकालना चाहिए.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 22, 2025, 04:59 PM IST

Trending Photos

'गंगा में डुबकी लगाते तो शायद उनके कुछ पाप धुल जाते', जदयू नेता नीरज कुमार ने राहुल गांधी पर कसा तंज
'गंगा में डुबकी लगाते तो शायद उनके कुछ पाप धुल जाते', जदयू नेता नीरज कुमार ने राहुल गांधी पर कसा तंज

Bihar News: जनता दल-यूनाइटेड (जदयू) के नेता नीरज कुमार ने कांग्रेस की रैली और राजद नेता तेजस्वी यादव पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव लज्जा के कारण घर के अंदर कैद हो गए हैं. राहुल गांधी को उन्हें अकेलेपन से बाहर निकालना चाहिए. बिहार में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी 14 दिसंबर को दिल्ली में 'वोट चोर, गद्दी छोड़' रैली करेगी. इस पर जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा, 'दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी की रैली से किसी को कोई ऐतराज नहीं है. राहुल गांधी को रामलीला मैदान की रैली में यह कबूल करना चाहिए कि एसआईआर का मुद्दा हमने उठाया, जनता ने उसे नकारा. इसलिए अपने नकारापन को रैली के जरिए बताएं और तब मुद्दों को उठाएं.'

यह भी पढ़ें: 'जल्द ही एक बड़ी टूट देखेंगे', दिलीप जायसवाल ने 'इंडी' गठबंधन पर किया कटाक्ष

नीरज कुमार ने राहुल गांधी पर किया कटाक्ष
राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए नीरज कुमार ने कहा कि उन्होंने एक बार बिहार के एक तालाब में डुबकी लगाई थी. अगर वे गंगा में डुबकी लगाते तो शायद उनके कुछ पाप धुल जाते. हालांकि, उन्होंने डुबकी वहां लगाई, जहां 420 के आरोपी तेजस्वी यादव उनके सहयोगी थे. तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, 'चुनाव में जीत हार होती रहती है, लेकिन मेरा अनुरोध है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे (तेजस्वी यादव) को उनके पॉलिटिकल अकेलेपन से बाहर निकालें. तेजस्वी यादव को घर से निकालें. वे लज्जा के कारण घर के अंदर कैद हैं. वे सिर्फ खिड़की से देख रहे हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

हुमायूं कबीर की टिप्पणी पर भी दिया जवाब
इस दौरान, जदयू नेता नीरज कुमार ने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की टिप्पणी पर भी जवाब दिया, जिन्होंने मुर्शिदाबाद में 'नई बाबरी मस्जिद' बनाने की घोषणा की. नीरज कुमार ने कहा, 'यह हमेशा से एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है जिसने पूरे देश में टेंशन पैदा किया है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाया गया है और मस्जिद के लिए भी जमीन दी गई है. इस बदलते समय में, सभी धार्मिक समुदायों ने कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है. इसलिए, मीडिया की हेडलाइन पाने के लिए कोई भी कमेंट कर सकता है, लेकिन जनता की नजर में, ऐसी बातें आपकी छवि खराब करेंगी.'

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

JDU leader NeerajRahul Gandhi

Trending news

Dilip Jaiswal
'जल्द ही एक बड़ी टूट देखेंगे', दिलीप जायसवाल ने 'इंडी' गठबंधन पर किया कटाक्ष
Dhanbad News
धनबाद में ED की कार्रवाई का दूसरा दिन, अनिल गोयल के तेतुलिया प्लांट में छापेमारी जार
Asaduddin Owaisi
अररिया में असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, कहा- यूपी चुनाव में भी पूरी ताकत से उतरेंगे
Jharkhand
Jharkhand: टोटो के ऊपर पलटा लौह अयस्क से लदा डम्पर, तीन की दर्दनाक मौत
Sitamarhi News
Sitamarhi: प्रतिबंधित मीट ले जा रहे व्यक्ति को लोगों ने बनाया बंधक, जानें पूरा मामला
Bihar News
क्या होता है हाफ एनकाउंटर? बिहार में हो गया शुरू, जानें सबकुछ
Jharkhand news
झारखंड में सियासी बवाल! 'आपकी योजना आपके द्वार' पर BJP का तीखा तंज
patna news
धूल और धुएं पर 'वाटर अटैक'! पटना नगर निगम का वायु प्रदूषण से लड़ने का नया प्लान
Begusarai News
बेगूसराय में 'हाफ एनकाउंटर'! STF और पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, अपराधी को लगी गोली
patna news
Patna News: परिवार संग जन्मदिन मनाने घर लौट रहा युवक, बस की टक्कर से हुई मौत