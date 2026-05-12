अगर आप भी अधिकारियों से पीड़ित हैं या फिर कोई शिकायत लिए फिर रहे हैं तो जेडीयू के मंत्रियों के जनता दरबार में आइए

JDU Janata Darbar: नीतीश कुमार ने भले ही मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ दी हो, लेकिन जनता से कनेक्ट रहना वो जानते हैं. तभी तो उन्होंने अपने सभी मंत्रियों का समय जनता दरबार के लिए फिक्स कर दिया है.
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JDU Janata Darbar: जनता दल यूनाइटेड ने अपने सभी मंत्रियों को जनसुनवाई के लिए अधिकृत करते हुए दिन भी फिक्स कर दिया है. इस जनता दरबार में बिहार के तमाम फरियादी पार्टी के कार्यालय पहुंचेंगे और अपनी समस्याओं को मंत्री के सामने रखेंगे. पार्टी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य नीतीश कुमार की मंशा है कि मंत्री उन समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट करेंगे या करवाएंगे. पार्टी ने जनता दरबार के लिए सभी मंत्रियों की जिम्मेदारी फिक्स कर दी है और रोजाना 3 3 मंत्रियों को जनता दरबार में जनसुनवाई करने के लिए टाइमटेबल भी जारी कर दिया है.
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दिन के हिसाब से मंत्रियों का शेड्यूल:
सोमवार को 11:30 बजे
1. लेशी सिंह, मंत्री ग्रामीण विकास
2. श्रवण कुमार, मंत्री ग्रामीण विकास
3. सुनील कुमार, मंत्री ग्रामीण कार्य
मंगलवार 11:30 बजे
1. विजय कुमार चौधरी, मंत्री, जल संसाधन, संसदीय कार्य
2. शीला मंडल, मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
3. शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, मंत्री, ऊर्जा विभाग
बुधवार 11:30 बजे
1. निशांत कुमार, मंत्री स्वास्थ्य विभाग
2. दामोदर रावत, मंत्री परिवहन विभाग
3. रत्नेश सादा, मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग
गुरुवार 11:30 बजे
1. अशोक चौधरी, मंत्री खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण
2. मदन साहनी, मंत्री, मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग
3. श्वेता गुप्ता, मंत्री, समाज कल्याण विभाग
शुक्रवार 11:30 बजे
1. विजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री, वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग
2. भगवान सिंह कुशवाहा, मंत्री, योजना विकास
3. जमा खान, मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण