Bihar Cabinet Expansion: सम्राट कैबिनेट में नहीं मिलेगी नीतीश कुमार के करीबी इस नेता को जगह! JDU से कौन बनेगा मंत्री, आ गई लिस्ट

Samrat Choudhary Cabinet Expansion: पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने मित्र और बेहद करीबी ललन सर्राफ को सम्राट कैबिनेट में जगह मिलना मुश्किल लग रहा है. वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी सम्राट सरकार में मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं.
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JDU Ministers List: सम्राट चौधरी के मंत्रिपरिषद का पहला विस्तार आज (गुरुवार, 7 मई) होने जा रहा है. इसमें बीजेपी कोटे से 12 और जेडीयू कोटे से 11 नए मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है. इसके अलावा लोजपा-आर, हम और रालोमो के भी कुछ विधायक मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी. शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर हैं और कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से शुरू होगा. सम्राट सरकार में जेडीयू की ओर से कौन-कौन नेता मंत्री बनेगा, इसकी लिस्ट भी सामने आ चुकी है. सूत्रों के अनुसार जेडीयू ने अपने कोटे से मंत्रियों के नाम लगभग तय कर लिए हैं. इस सूची में कई नए और पुराने चेहरों को जगह दी गई है.
ललन सर्राफ को नहीं बनाया जाएगा मंत्री!
जेडीयू से जुडे़ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने मित्र और बेहद करीबी ललन सर्राफ को इस बार मंत्री नहीं बनाया जाएगा. कहा जा रहा है कि अंतिम समय में उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया. बता दें कि नीतीश कुमार और ललन सर्राफ की दोस्ती करीब 4 दशक पुरानी है. आपातकाल के दौर में दोनों नेता ‘मीसा’ के तहत एक साथ भागलपुर जेल में बंद थे. यह दोस्ती इतनी गहरी है कि नीतीश कुमार जब भी मधेपुरा या कोसी-सीमांचल क्षेत्र के दौरे पर जाते हैं, तो वे सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरने के बजाय ललन सर्राफ के घर ही रुकना पसंद करते हैं.
निशांत कुमार ले सकते हैं शपथ
कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए इस ललन सर्राफ को मंत्री नहीं बनाया जाएगा. वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी सम्राट सरकार में मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. जानकारी के मुताबिक, निशांत कुमार को कैबिनेट में शामिल करने के लिए संजय झा और सांसद ललन सिंह ने नीतीश कुमार को राजी कर लिया है. दोनों नेताओं ने निशांत से कहा कि अगर वे सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो पार्टी के भीतर गुटबाजी शुरू हो सकती है. पार्टी को एकजुट रखने के लिए उन्हें मंत्री पद स्वीकार कर लेना चाहिए. इसके बाद निशांत भी राजी हो गए हैं.
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जेडीयू के संभावित मंत्रियों के नाम
1.श्रवण कुमार
2.अशोक चौधरी
3.लेसी सिंह
4.मदन सहनी
5.जमा खां
6.सुनील कुमार
7.शीला मंडल
8-रत्नेश सदा
9-बुलो मंडल
10-भगवान सिंह कुशवाहा
11- निशांत कुमार
बता दें कि जेडीयू की ओर से बिजेंद्र यादव और विजय चौधरी पहले ही उपमुख्यमंत्री बन चुके हैं.