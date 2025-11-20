अभी जेल में ही रहेंगे अनंत सिंह, जमानत याचिका खारिज

Anant Singh: मोकामा विधानसभा सीट से जदयू विधायक अनंत सिंह को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट से अनंत सिंह को 20 नवंबर, 2025 दिन गुरुवार को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. ये सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में हो रही थी.

दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में अनंत सिंह गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद पटना के बेउर जेल भेज दिया गया था. अब उनकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है.

क्या है दुलारचंद हत्याकांड, जानिए

30 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या हो गई थी. इसी आरोप में पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं. बता दें कि दुलारचंद यादव साल 1990 के दशक के कुख्यात अपराधियों में गिने जाते थे. दुलारचंद यादव पर पर कई आपराधिक केस दर्ज रहे हैं.

राजद प्रत्याशी को हराया है चुनाव

ध्यान दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में अनंत सिंह को जीत मिली थी. वह मोकामा विधानसभा सीट से जदयू के टिकट पर चुनाव जीते हैं. अनंत सिंह ने राजद प्रत्याशी और सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को 28 हजार 206 वोटों से हराया है. जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह को कुल 91 हजार 406 वोट हासिल हुए थे. जबकि, राजद की प्रत्याशी वीणा देवी को 63 हजार 210 वोट प्राप्त हुए थे.

