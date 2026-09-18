'निशांत कुमार को कल ही मुख्यमंत्री की शपथ दिला...', बैठक के बाद JDU विधायक विनय कुमार चौधरी का बड़ा बयान`

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राजधानी पटना में जेडीयू जनप्रतिनिधियों की बैठक संपन्न हो चुकी है. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और मंत्री श्रवण कुमार मंच पर नजर आए. बैठक जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक और विधान पार्षद भी मौजूद रहे. पार्टी से मिली जानकारी के मुताबिक, नए विधायकों- एमएलसी को प्रशिक्षण देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में जेडीयू के नए विधायकों- एमएलसी को ट्रेनिंग दी गई कि वो अपनी बातों को विधानसभा और विधान परिषद में किस प्रकार रख सकते हैं. इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और मोकामा विधायक अनंत सिंह नहीं शामिल हुए, इसको लेकर भी सियासी पारा चढ़ गया है. वहीं, बैठक के बाद जेडीयू विधायक विनय कुमार चौधरी ने बड़ा बयान दिया है.
उन्होंने कहा कि जनता ने मान लिया है कि नीतीश कुमार की कमी को निशांत कुमार ही पूरा करेंगे. उन्होंने कहा कि जनता के बीच हम कल ही बैठे हुए थे. लोगों ने कहा कि अब निशांत कुमार हम लोगों के नेता बनेंगे. विनय चौधरी से जब सवाल किया गया कि क्या निशांत मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? तो जेडीयू विधायक ने कहा कि नेता का अर्थ क्या होता है? अब जेडीयू का नेतृत्व निशांत कुमार के हाथों में जाएगा. हम लोग मान चुके हैं, हम लोग के नेता वो हैं. पार्टी के नाम बदलने को लेकर विधायक विनय चौधरी ने कहा कि क्या अभी जेडीयू मतलब नीतीश कुमार नहीं है. यह तो फॉर्मेलिटी है, प्रक्रिया होगी, तब देखा जाएगा.
निशांत कुमार को सीएम बनाने के लेकर विनय चौधरी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि वे कल ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें. बता दें कि नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में विजय चौधरी का नाम शामिल है. नीतीश कुमार ने जब दिल्ली की सियासत करने का फैसला लिया था, तब विनय चौधरी काफी दुखी हुए थे. उन्होंने नीतीश कुमार से साफ कहा था कि अगर आप जा रहे हैं, तो हम लोगों को निशांत दे दीजिए. उसके कुछ देर बाद ही पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशांत कुमार के सियासत में आने का ऐलान किया था.