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'निशांत कुमार को कल ही मुख्यमंत्री की शपथ दिला...', बैठक के बाद JDU विधायक विनय कुमार चौधरी का बड़ा बयान`

राजधानी पटना में जेडीयू जनप्रतिनिधियों की बैठक संपन्न हो चुकी है. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और मंत्री श्रवण कुमार मंच पर नजर आए.

Written ByK Raj Mishra
Published: Sep 18, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 02:57 PM IST
'निशांत कुमार को कल ही मुख्यमंत्री की शपथ दिला...', बैठक के बाद JDU विधायक विनय कुमार चौधरी का बड़ा बयान`
Image Credit: निशांत कुमार को लेकर JDU विधायक विनय कुमार चौधरी का बड़ा बयान (File Photo- Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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