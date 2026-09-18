'निशांत कुमार को कल ही मुख्यमंत्री की शपथ दिला...', बैठक के बाद JDU विधायक विनय कुमार चौधरी का बड़ा बयान`

राजधानी पटना में जेडीयू जनप्रतिनिधियों की बैठक संपन्न हो चुकी है. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और मंत्री श्रवण कुमार मंच पर नजर आए. बैठक जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक और विधान पार्षद भी मौजूद रहे. पार्टी से मिली जानकारी के मुताबिक, नए विधायकों- एमएलसी को प्रशिक्षण देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में जेडीयू के नए विधायकों- एमएलसी को ट्रेनिंग दी गई कि वो अपनी बातों को विधानसभा और विधान परिषद में किस प्रकार रख सकते हैं. इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और मोकामा विधायक अनंत सिंह नहीं शामिल हुए, इसको लेकर भी सियासी पारा चढ़ गया है. वहीं, बैठक के बाद जेडीयू विधायक विनय कुमार चौधरी ने बड़ा बयान दिया है.