Bihar Chunav 2025: मन से तो 2024 में ही राजद में चले गए थे डॉ संजीव कुमार, अब तो सिर्फ खानापूर्ति होगी!

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच नीतीश कुमार के सिपह-सलार रहे डॉ. संजीव कुमार आज तेजस्वी यादव की टीम में जाने वाले हैं. आधिकारिक तौर पर डॉ. संजीव भले ही आज राजद में जा रहे हों, लेकिन मानसिक तौर पर वह काफी पहले बागी हो चुके थे. याद कीजिए 2024 में जनवरी का महीना. जब कड़ाके की सर्दी में बिहार की सियासत गरमाई हुई थी. उस वक्त जब नीतीश कुमार विश्वासमत हासिल करने जा रहे थे, तब डॉ. संजीव अचानक से गायब हो गए थे. इस खबर ने एनडीए में खलबली मचा दी. डॉ. संजीव कुमार के साथ रुपौली विधायक बीमा भारती और बरबीघा से विधायक सुदर्शन सिंह भी राजद का समर्थन करने की तैयारी कर रहे थे. वहीं तेजस्वी यादव ने दावा किया कि जेडीयू के कई विधायक उनके पक्ष में वोटिंग करेंगे.

डॉ. संजीव कुमार विधानसभा पहुंचते उससे पहले ही नवादा पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया. उन्हें वन विश्राम गृह रजौली में रखा गया, जहां डीएम और एसपी लगातार उनकी निगरानी करते रहे. जैसे ही इसकी खबर राजद के स्थानीय नेताओं को मिली, उन्होंने वन विश्राम गृह के बाहर हल्ला बोल दिया. राजद समर्थकों ने आरोप लगाया कि जदयू विधायक संजीव कुमार नीतीश कुमार के खिलाफ वोट करने जा रहे थे. इसीलिए उन्हें पुलिस ने रोक लिया है. इसके बाद काफी देर तक राजद नेताओं ने नवादा में वन विश्राम गृह के बाहर बवाल काटे रखा और नारेबाजी भी की.

इसके बाद नीतीश कुमार के समझाने पर उन्होंने एनडीए सरकार का समर्थन किया था. इसके बाद विधायक संजीव कुमार पर विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोप लगे और इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) का उन पर शिकंजा कसा. ईओयू ने उन्हें नोटिस जारी करके पूछताछ की थी. यहीं से बगावत की शुरुआत हुई थी. इसके बाद से वह लगातार सरकार विरोधी बयानबाजी देकर सुर्खियों में आते रहे. उन्होंने 75 फीसदी आरक्षण का भी विरोध किया था. इसके अलावा EWS के मुद्दे पर भी सरकार के खिलाफ चले गए थे.

