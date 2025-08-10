Bhagalpur News: 'JDU नेत्री के साथ अजय मंडल...', दोनों के संबंध पर गोपाल मंडल के बिगड़े बोल
Bhagalpur News: जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के एक बार फिर बिगड़े बोल सामने आए हैं. इस बार उन्होंने भागलपुर से सांसद अजय मंडल और जदयू के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव अपर्णा कुमारी के रिश्ते पर अमर्यादित टिप्पणी की है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 10, 2025, 04:52 PM IST

Bhagalpur News: बिहार के भागलपुर का गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र इन दोनों बाढ़ की मार झेल रहा है कई इलाके बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है. ऐसे में गोपालपुर विधानसभा सीट से जदयू विधायक गोपाल मंडल बाढ़ कटाव ग्रस्त इलाके का निरीक्षण करने पहुंचे. ज्ञानी दास टोला में निरीक्षण के दौरान उन्होंने मीडियाकर्मियों से बात की. जब उनसे पूछा गया कि कटाव हो रहा है, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं. उन्होंने इस दौरान जदयू के ही सांसद पर इस कदर अभद्र टिप्पणी कर दी की वो हम न तो लिख सकते हैं और न हम आपको सुना सकते हैं.

यह भी पढ़ें: 'चुनाव से पहले ही हार मान चुका है विपक्ष', मंत्री जीवेश मिश्रा का जबरदस्त प्रहार

गोपाल मंडल ने जदयू के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव अपर्णा कुमारी और सांसद के रिश्ते को शब्दों से तार-तार कर दिया. दोनों के रिश्तों को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर दी. वहीं उन्होंने कहा कि उसको अभी कैंडिडेट बनाकर माला पहनाकर घुमा रहा है. अभी स्थिति देखना चाहिए कटाव को लेकर सरकार से बात करनी चाहिए थी. हमने राज्य सरकार को एस्टीमेट बनाकर दिया, लेकिन ये जो कर रहे हैं, वो कभी निरीक्षण करने सांसद नहीं आते हैं और न संसद भवन जाते हैं. उन्होंने जल संसाधन विभाग पर भी आरोपों की झड़ी लगा दी.

बता दें कि गोपाल मंडल अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब गोपाल मंडल अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं. इसके पहले भी कई बार वो ऐसा कर चुके हैं. हालांकि, इस बार उन्होंने अपनी ही पार्टी के सांसद के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर दी है. भागलपुर सांसद अजय मंडल और अपर्णा कुमारी के रिश्ते को लेकर गोपाल मंडल के बोल बिगड़े हैं.

इनपुट- अश्वनी कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

Bhagalpur NewsBihar politicsBihar News

'JDU नेत्री के साथ अजय मंडल...', दोनों के संबंध पर गोपाल मंडल के बिगड़े बोल
