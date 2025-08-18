Bihar SIR: 'इलेक्शन कमिशन कौन होता है...', SIR पर JDU विधायक ने किया राहुल गांधी का समर्थन तो पार्टी ने कही ये बात

Bihar SIR Row: बिहार एसआईआर और कथित वोट चोरी के आरोपों पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और चुनाव आयोग अब आमने-सामने आ चुके हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को सात दिनों के अंदर शपथपत्र साइन करने या देशवासियों से माफी मांगने को कहा है. मुख्य चुनाव आयुक्त के इन तेवरों को देखते हुए विपक्ष अब उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है. इस बीच राहुल गांधी को जेडीयू विधायक डॉ. संजीव कुमार का समर्थन भी मिल चुका है. राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कहने पर जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार भड़क गए. उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिशन कौन होता है, किसी लीडर से माफी मंगवाने वाला. यह एक सेंसलेस बात है. माफी किस चीज का मांगना है.

जेडीयू विधायक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है. वह चुनाव आयोग है और अच्छा रहेगा कि चुनाव आयोग की तरह काम करे. ऐसा ऐसा बयान देकर के खुद ही उलझाने वाली बात हो जाती है. जेडीयू विधायक ने SIR प्रक्रिया को लेकर कहा कि मेरे गांव में 28 लोग हैं, जो हमारे वोटर हैं. तीन-चार साल से नहीं आए हैं. उनका भी नाम कट गया है. मैं अपनी बूथ की बात बता रहा हूं. वे लोग कोई घुसपैठिये नहीं हैं हमारे समाज और हमारे कास्ट के हैं. दिल्ली-मुंबई में काम करते हैं. कनेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए उनका नाम कट गया. अब वह चुनाव में वोट देने आएंगे तो क्या कहेंगे.

ये भी पढ़ें- Vote Adhikar Yatra Live: बिहार SIR की लड़ाई में अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा विपक्ष

जेडीयू विधायक के बयान से पार्टी इत्तेफाक रखती है. पार्टी एमएलसी नीरज कुमार ने राहुल गांधी से माफी मांगने वाली बात का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं. उन्होंने प्रोजेक्टर पर चुनाव आयोग पर अनियमितता के आरोप लगाए हैं. सर्वोच्च न्यायालय में विचार चल रहा है. चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था और सुप्रीम कोर्ट भी संवैधानिक संस्था तो चुनाव आयोग ने यह जवाब मांगा है. अगर आपने आरोप लगाया है तो आप एफिडेविट करके उस आरोप का साक्ष्य दीजिए. अन्यथा आपको चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप के लिए माफी मांगनी चाहिए. जेडीयू एमएलसी ने कहा कि सरकारे आएंगी-जाएंगी. लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान कायम रहेगा. चुनाव आयोग लोकतंत्र के लिए आवश्यक है. सुप्रीम कोर्ट न्याय के लिए आवश्यक है.

ये भी पढ़ें- चुनाव आयोग ने SIR में काटे गए नाम जारी किए, सभी जिलों की वेबसाइट पर सूची प्रकाशित

नीरज कुमार ने कहा कि हमारी पार्टी के स्पष्ट नीति है कोई भी वोटर जिसमें पात्रता है, उसको कोइ रोक नहीं सकता है. 65 लाख लोगों का ड्राफ्ट कॉपी को अगर डिवाइड किया जाए और 90-92 हजार बूथ पर जोड़ा जाए तो 70-80 वोटर का मामला आता है प्रत्येक बूथ पर. अगर बूथ लेवल एजेंट हमारा सक्रिय है तो देख लेगा कि किसका दोहरीकरण है. नीरज कुमार ने विपक्ष पर तंज कसते हुए पूछा कि जिसका पिंड दान हो गया क्या उसका भी नाम रखा जाए.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!