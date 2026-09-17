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'गांव की डायन जैसी हरकत न करें', तेजस्वी यादव पर भड़के JDU विधायक श्याम रजक, RJD-कांग्रेस का तीखा पलटवार

राजद नेता तेजस्वी यादव ने जदयू के टूटने को लेकर बयान दिया. अब इस बयान पर जदयू विधायक श्याम रजक ने पलटवार किया. उन्होंने तेजस्वी यादव की तुलना डायन से कर दी. इसके बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया. राजद-कांग्रेस ने सीधे श्याम रजक को घेरा और तीखा हमला बोला.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 17, 2026, 09:04 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 09:04 PM IST
'गांव की डायन जैसी हरकत न करें', तेजस्वी यादव पर भड़के JDU विधायक श्याम रजक, RJD-कांग्रेस का तीखा पलटवार
Image Credit: तेजस्वी यादव पर भड़के JDU विधायक श्याम रजक (Photo-AI)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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