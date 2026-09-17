'गांव की डायन जैसी हरकत न करें', तेजस्वी यादव पर भड़के JDU विधायक श्याम रजक, RJD-कांग्रेस का तीखा पलटवार

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बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से बार-बार जदयू के खत्म होने की. साथ ही राज्य सरकार पर निशाना साधने पर जदयू के विधायक श्याम रजक भड़क गए. उन्होंने कहा कि अभी तक जदयू ने तेजस्वी यादव को अपना प्रवक्ता नहीं बनाया है. उनको... वो जो गांव में एक डाइन औरत होती है, जिसका आदत दूसरे के घरों में ताक-झांक करने की आदत होती है और सिर्फ चुगली करके अपने भोज्य पदार्थ को पेट में पचाने का काम करती है. वही काम सिर्फ तेजस्वी यादव कर रहे हैं.
जदयू के विधायक श्याम रजक ने कहा कि हमारी पार्टी मजबूत है. हमारा गठबंधन मजबूत है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारी पार्टी मजबूती के साथ एनडीए के साथ काम कर रही है. साथ ही बिहार की 14 करोड़ जनता के लाभ के लिए लगी हुई है. उन्होंने कहा कि बीजेपी से हमारा मजबूत गठबंधन है. कोई किसी का एजेंट नहीं, बल्कि हम सब मिलकर के बिहार की जनता और देश की जनता के लिए प्रतिबद्ध हैं.
अब इस पर राजद ने राजद ने पलटवार किया है. राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि श्याम रजक किन-किन घरों में ताक-झांक कर चुके हैं, आपको बताने की जरूरत है? श्याम रजक इसी पार्टी में थे? इसी पार्टी से न पहली बार विधायक लालू यादव ने बनाए थे? इसी राजद में मंत्री भी रहे हैं? कौन-कौन किसमें ताक-झांक करता है, बताने की जरूरत है? इसकी तो स्पष्टता सामने है, प्रत्यक्ष किम् प्रमाणम्. राजनीतिक सफर उठा लीजिए, पता चल जाएगा.
उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव आइडियोलॉजिकल लीडर हैं. लालू प्रसाद की विचारधारा का नेतृत्व कर रहे हैं, जो हाशिए पर लोग हैं, कमजोर हैं, मुख्यधारा से कटे हुए हैं, नौजवान हैं नौकरी की जो तलाश में हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इसकी राजनीति करते हैं, उसके सशक्तिकरण की बात करते हैं. 100 करोड़ बिहार के खजाना से दिया जला दीजिएगा? दिए जला दीजिएगा, सरकार के खजाने से? जब जला दीजिएगा दिया, जरा जो बाढ़ पीड़ित हैं, उस पर काहे नहीं श्याम रजक बोले? इस पर न बोलना चाहिए? डायन तो वहां पड़ा हुआ है, डायन और कमाइन दोनों वहां भरा हुआ है.
वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि श्याम रजक की राजनीतिक पारी राष्ट्रीय जनता दल से ही शुरू हुई थी. उन्हें इस तरीके की ओछी टिप्पणी से बचना चाहिए और कम से कम बिहार की बाढ़ पर वर्तमान स्थिति है, उस पर उन्हें कुछ काम करना चाहिए. साथ ही साथ अपनी सरकार को सचेत करना चाहिए था, सतर्क करना चाहिए था और बाढ़ पीड़ितों के मदद में आगे बढ़कर काम करना चाहिए था, लेकिन वे ओछी बयानबाजी और टिप्पणियों में उलझे हुए हैं. इस तरीके के बयानों की कड़ी निंदा हम करते हैं.
बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो वो कब एनडीए के पक्ष में खड़े थे? उनका तो काम ही है गाली देना, उनका काम ही है विरोध करना. अरे, पहले दूसरा को देखने से बेहतर पहले अपने घर-परिवार में देख लें, अपना जो भाई-बहन में विवाद है उसको देख लें, फिर क्षेत्र में जाएं, बाढ़ में जाएं. उन्होंने कहा कि अभी 85-90 से 25 पर आ गए, तब भी आंख नहीं खुली है? दूसरे को गाली देने से उनका समर्थन नहीं बढ़ने वाला है, अपना काम करने से उनका समर्थन बढ़ने वाला है.
रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव