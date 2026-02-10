Bihar Poilitics: राबड़ी-नीतीश की नोंकझोंक मामले में JDU विधायक श्याम रजक का बड़ा बयान, बोले- दोनों में देवर-भौजाई का है रिश्ता

JDU MLA Shyam Rajak: जेडीयू विधायक श्याम रजक ने कहा कि जिस तरह से विपक्ष कर रहा वह ठीक नही हैं. उन्होंने कहा कि जो घटनाएं हो रही हैं, उससे हम लोग काफी चिंतित हैं. परिवार वालों ने सीबीआई की मांग की है. सीबीआई के लिए सरकार ने सिफारिश कर दी है. जेडीयू विधायक ने कहा कि जनता ने विपक्ष को नकार दिया है. विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है. विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की नोंकझोंक को लेकर जेडीयू विधायक ने कहा कि एक भौजाई है तो दूसरा देवर है. माघ का महीना है तो देवर भौजाई में मजाक चलता रहता है.

