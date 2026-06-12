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'VVIP टॉयलेट पर तेजस्वी ने झूठ बोला, राबड़ी देवी ने हीरा नहीं, पत्थर दे दिया?' जदयू MLC नीरज कुमार का तीखा पलटवार

JDU MLC Neeraj Kumar: लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के अगले ही दिन बिहार की सियासत में जुबानी तीर चलने शुरू हो गए. जदयू ऑफिस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर तीखा हमला बोला.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 12, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:36 PM IST
'VVIP टॉयलेट पर तेजस्वी ने झूठ बोला, राबड़ी देवी ने हीरा नहीं, पत्थर दे दिया?' जदयू MLC नीरज कुमार का तीखा पलटवार
Image Credit: जदयू MLC नीरज कुमार

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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