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JDU MLC Neeraj Kumar on Tejashwi: बिहार की सियासत में राजद और जदयू में जुबानी जंग देखने को मिल रही है. दोनों दलों के नेताओं के बयानों के तीर एक बार फिर बेहद पैने हो चले हैं. जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद (MLC) नीरज कुमार ने 12 जून, 2026 दिन शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान उन्होंने राजद पर तीखा हमला बोला. जदयू MLC नीरज कुमार ने कहा कि 11 जून, 2026 दिन गुरुवार को लालू यादव का जन्मदिन था, हम उनको स्वास्थ रहने की कामना करते हैं.
कल शुभ दिन, था कल भी तेजस्वी यादव असत्य बोलने से बाज नहीं आए. ये ट्विटर बबुआ हैं.
जदयू ऑफिस में एमएलसी नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को दौरान कहा कि तेजस्वी ने ट्वीट में कहा कि 4 महीने पहले प्रगति यात्रा के कार्यक्रम के दौरान 7 लाख की लागत से VVIP टॉयलेट का निर्माण कराया गया. आपने कहा 1 बना है, हम कह रहे कि 4 बना था, 4 लाख रुपया खर्च हुआ है. आपको जानकारी का अभाव है, आप बिहार में रहते कहां हैं.
उन्होंने आगे कहा कि जब आप थे, तो समाधान यात्रा हुआ था, एक शौचालय की कीमत 1 लाख 73 हजार खर्च हुआ था और अभी एक शौचालय पर 1 लाख 56 हजार खर्च हुआ है, तो आपने झूठ क्यों बोला, आप जब सरकार में थे, तो ध्यान कहां था? एकादशी के दिन झूठ बोल दिए.
कंगन विवाद पर नीरज कुमार ने राजद और राबड़ी देवी को घेरा. उन्होंने कहा कि राबड़ी जी वो हीरा नहीं, तो पत्थर दे दिए क्या? अपने छोटू छलिया को ठग लिया क्या? कैसा सिला दिया अपने प्यार का. छोटू छलिया को सामने लाइए और बताइए कि वो हीरा था कि पत्थर?
एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि हम आर्थिक इकाई को पत्र लिखने वाले है. इसकी जांच की मांग करेंगे, हमें तो लगता है कि राबड़ी आवास में कोई खजाना है, वही से उन्होंने यह निकल कर दिया है. उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी की स्थिति अब यह हो गयी की, उन्होंने हीरा दिया और सुनील सिंह ने उससे पत्थर बता दिया. यह तो राजद के राजमाता का अपमान है. सही कौन, जल्दी बताइए.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा