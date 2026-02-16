Advertisement
'लालू परिवार को लगा है दान में जमीन लेने का चस्का', बिहार विधान परिषद में नीरज कुमार का धमाका, राबड़ी और हेमा यादव के नाम गिनाए; उपमुख्यमंत्री से की 'अनाथालय' बनाने की मांग

Neeraj Kumar MLC JDU: जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बिहार विधान परिषद में लालू यादव परिवार पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया. महुआ बाग और हेमा यादव के नाम पर दान की गई जमीन के दस्तावेजों का किया जिक्र.

 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 16, 2026, 06:41 PM IST

लालू परिवार के 'जमीन दान' विवाद पर नीरज कुमार का बड़ा खुलासा (File Photo)
लालू परिवार के 'जमीन दान' विवाद पर नीरज कुमार का बड़ा खुलासा (File Photo)

पटना: बिहार विधान परिषद में बजट सत्र के दौरान जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने लालू यादव परिवार पर 'जमीन की राजनीति' को लेकर तीखा प्रहार किया है. सदन में चर्चा के दौरान नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि जहां एक तरफ आम बिहारी अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं लालू परिवार के सदस्य 'दान' और 'नौकरी के बदले जमीन' के जरिए अपनी संपत्ति का साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं.

1. 'महुआ बाग की जमीन का रहस्य'  नीरज कुमार के आरोप
नीरज कुमार ने सदन में कुछ तारीखों और दस्तावेजों का जिक्र करते हुए कहा:

दान का खेल: 29 मार्च को जमीन ली जाती है और 13 फरवरी को उसे हेमा यादव (लालू यादव की पुत्री) के नाम पर दान कर दिया जाता है.

राबड़ी देवी पर निशाना: उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राबड़ी देवी बहुत गरीब महिला हैं, उनके पास सिर्फ 45 बीघा जमीन है! उन्होंने आरोप लगाया कि राबड़ी देवी महुआ बाग में हजारीराय मेसर्स की ओनर हैं और अपने नाम पर जमीन दान में ले रही हैं.

2. 'दे दे राम, दिला दे राम'  लालू परिवार पर तंज

नीरज कुमार ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह परिवार 'सीताराम' बनकर दान बटोर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि ललन चौधरी जैसे लोगों से जमीन खरीदकर उसे परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर किया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कोई अपनी कीमती जमीन इस परिवार को दान में क्यों दे रहा है?

3. 'बंगले की जगह बने अनाथालय

जेडीयू नेता ने उपमुख्यमंत्री (राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री) को संबोधित करते हुए कहा कि वह इस जमीन के सारे दस्तावेज सरकार को सौंपेंगे. उन्होंने मांग की कि इस विवादास्पद जमीन पर बने रहे बंगलों को जब्त कर वहां अनाथालय बनवाया जाना चाहिए.

रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव

TAGS

Trending news

