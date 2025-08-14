Bihar Politics: बिहार चुनाव से पहले JDU में मचा घमासान, सांसद अजय मंडल ने विधायक गोपाल मंडल पर दर्ज कराई FIR

JDU MP Ajay Mandal Vs MLA Gopal Mandal: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में घमासान देखने को मिल रही है. भागलपुर में पार्टी के दो कद्दावर नेता एक-दूसरे से भिड़ गए हैं. दरअसल, जेडीयू सांसद अजय मंडल और पार्टी विधायक गोपाल मंडल एक-दूसरे के बीच का विवाद अब बहुत बढ़ गया है. विधायक गोपाल मंडल ने हाल ही में सांसद अजय मंडल पर काफी अभद्र टिप्पणी की थी और काफी गंभीर आरोप लगाए थे. जिसके बाद सांसद अजय मंडल ने अब विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है. सांसद ने घोघा थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है.

बता दें कि विधायक गोपाल मंडल ने सांसद अजय मंडल और जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव अर्पणा कुमारी को लेकर काफी आपत्तिजनक बयान दिए थे. विधायक ने जेडीयू नेत्री को सांसद की रखैल तक कहा था. विधायक गोपाल मंडल के इसी बयान को लेकर सांसद ने मुकदमा दर्ज कराया है. सांसद अजय मंडल ने लिखा कि जिस महिला के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, वह पारिवारिक रिश्ते में मेरी भांजी लगती है. गोपाल मंडल के बयान से मैं, मेरा परिवार और मेरे रिश्तेदार समाज के बीच शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं. हमारी छवि खराब हुई है.

ये भी पढ़ें- तेजस्वी ने फोड़ा एक और बम, NDA सांसद वीणा देवी के पास भी दो वोटर कार्ड का दावा

सांसद ने अपनी जान को भी खतरा बताया. उन्होंने लिखा कि गोपाल मंडल आपराधिक छवि का आदमी है. कई थानों में उसे पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. ऐसे में हमारी जान-माल की सुरक्षा भी की जाए. सांसद का कहना है कि गोपाल मंडल पहले भी कई बार उनके खिलाफ गंभीर बयान दे चुके हैं और इस बार तो उन्होंने हद पार कर दी. सांसद ने एफआईआर के साथ पुलिस को वीडियो फुटेज और अख़बारों की कटिंग भी सौंप दी है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!