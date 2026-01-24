बिहार की सियासत के पॉवर हाउस माने जाते हैं ललन सिंह, पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने ऐसे विश किया बर्थडे

Lalan Singh Birthday: बिहार की राजनीति के पावर हाउस माने जाने वाले और मुंगेर से जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. उनके जन्मदिन के मौके पर बिहार सीएम नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर कई अन्य नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी है. राजनीति गलियारों में ललन सिंह को सीएम नीतीश कुमार का 'संकटमोचक' माना जाता है. पर्दे के पीछे रहकर सरकार बनाने और मजबूत पकड़ वाले ललन सिंह का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा है.

पीएम मोदी ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

पीएम मोदी ने ललन सिंह को जन्मदिन की बधाई देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन (ललन) सिंह जी को उनके जन्मदिन पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं. वह हमारे पंचायती राज सिस्टम को मज़बूत करने में योगदान दे रहे हैं, जो अनगिनत लोगों को आवाज़ देता है. पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी सेक्टर को और विकसित करने के उनके प्रयास सराहनीय हैं, उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं.

नीतीश कुमार ने भी दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की कामना है. वही, डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा, केंद्रीय मंत्री एवं जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी को जन्मदिन की अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं. ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सफल जीवन की कामना करता हूं.'

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढे़ें: कांग्रेस में फिर हुई पप्पू यादव की बेइज्जती! पूर्णिया सांसद बोले- हमें खुद नहीं पता

ललन सिंह का राजनीतिक सफर

ललन सिंह, 2005 में एनडीए सरकार के गठन से लेकर 2022 में महागठबंधन के साथ जाने तक, हर राजनीतिक बदलाव में अहम भूमिका निभाई है. मुंगेर में विकास कार्यों के लिए चर्चित होने के साथ-साथ उनका राजनीतिक सफर उतार-चढ़ाव से जुड़ा रहा है. साल 2010 में नीतीश कुमार से बगावत कर उन्हें 'तानाशाह' बताने से लेकर, 2023 में जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफे के दौरान लालू यादव से बढ़ती नजदीकी और पार्टी में टूट की खबरों तक, वे हमेशा सुर्खियों में रहे. पर्दे के पीछे से सरकार संभालने की उनकी क्षमता ने बिहार की राजनीति में उनका दबदबा आज भी कायम रखा है.